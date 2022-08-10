Народный фронт добивается предоставления нового помещения для реабилитационного центра в Мончегорске

Представители президентского движения обратили внимание прокуратуры Мурманской области на ситуацию, в которой оказались жители городов Мончегорска и Ковдора с ограниченными возможностями здоровья. Единственный реабилитационный центр, расположенный на улице Ленина, 2, не соответствует требованиям доступной среды.

В ходе проведенного мониторинга общественники обратили внимание на входную группу в центр, которая не оборудована кнопкой вызова персонала для помощи людям с ОВЗ. Внутри помещения пандусы для колясок есть только на первом этаже, вспомогательного поручня нет. Ширина коридора не позволяет маневрировать на коляске без помощи другого человека. Здание, в котором находится «Центр здоровья» имеет четыре этажа, но лифт отсутствует. Отсюда следует, что граждане с ОВЗ не могут подняться выше первого этажа для получения всех процедур по реабилитации.

«Мы очень надеемся, что нас услышат муниципальные власти и смогут найти соответствующее здание для реабилитационного центра «Центр здоровья», в котором не будут нарушены права граждан с ОВЗ», - отметила член регионального штаба Народного фронта Лариса Батракова.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта Мурманской области.