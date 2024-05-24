«Народный фронт» добивается строительства новой школы в с. Краснощелье

Единственную в селе Краснощелье Мурманской области школу построили 47 лет назад. В 2018 году ей присвоили имя Героя России Сергея Перца. Сегодня здесь учатся 30 детей. А пока они получают знания, родители молятся, чтобы кровля и старые стены на подпорках не рухнули на головы учеников.

Как сообщает vk.com/nf_murmansk51, с такими опасениями они обратились на «прямую линию» с Президентом России, лидером «Народного фронта» Владимиром Путиным.

Гнилые полы и рушащийся фасад вынудили озаботиться проблемой ещё 10 лет назад: проект новой школы даже был разработан, но заказчик с подрядчиком не смогли договориться. Потом предложили перенести уроки в здание детского сада, но совмещать режимы и потребности малышей и подростков не стали. Полностью ремонтировать старую школу оказалось нецелесообразным.

«После нашего обращения будет новая школа, которую построят путём быстровозводимого сооружения из современных материалов в 2025 году. В этом году планируется проектирование здания и доставка строительных материалов. Мы благодарим губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за принятое решение по строительству школы», – отмечает руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Мурманской области Максим Сахневич.

Фото: https://vk.com/nf_murmansk51?z=photo-69761571_457248249%2Falbum-69761571_00%2Frev