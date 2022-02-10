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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 11:00

Народный фронт добивается своевременной очистки от снега дорог к школам, где учатся дети с ОВЗ

Представители Народного фронта обратились к властям Мурманска с инициативой разработки индивидуального плана по очистке от снега и наледи территории вблизи образовательных учреждений, где учатся дети с особенностями здоровья.

Так, в начале года очередным испытанием для них стала дорога к знаниям в филиал средней общеобразовательной школы №27. Как рассказали общественникам родители, каждый день обучающихся в школе детей с особенностями здоровья забирает специализированный микроавтобус, а после уроков – отвозит обратно. Однако порой этот и без того непростой процесс превращается в испытание. Так, на остановке по ул. Старостина, напротив ресторана «Айсберг», из-за неубранного снега подкатить коляску с ребёнком к краю дороги удаётся с огромным трудом. Регулярно возникают проблемы и со спуском пандуса. Немудрено, ведь, по словам родителей, территорию остановки почти не чистят. Зачастую погребены под толстым слоем снега и ведущие к остановке тротуары. А к самой школе №27 и вовсе не подъехать.

«В Мурманске не так много образовательных учреждений, где учатся дети с особенностями здоровья. Я считаю, что содержать территорию вокруг них в чистоте и порядке – задача ежедневная и обязательная. Это СОШ №58 (ул. Маклакова, 39), которую посещают слабовидящие ученики, филиал СОШ №27 (просп. Кольский, 140б), где все дети или передвигаются с помощью колясок, или, если и ходят самостоятельно, то с большим трудом, а также специальные коррекционные общеобразовательные школы-интернаты №1 (ул. Калинина, 36 и ул. Чумбарова-Лучинского, 3) и №3 (ул. Баумана, 39)», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, руководитель общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» Оксана Кошевич.

Особое внимание общественники также просят обратить на содержание территорий участков, где останавливаются школьные автобусы для посадки и высадки юных пассажиров с особенностями. Запросить маршруты можно непосредственно у школ.

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