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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 12:00

Народный фронт добивается улучшения транспортной доступности аэропорта «Хибины»

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области поддержали инициативу руководства аэропорта «Хибины» о включении маршрута «Мурманск – аэропорт «Мурманск» – Оленегорск – Мончегорск – Апатиты – аэропорт «Хибины» в перечень перевозок по регулируемым тарифам. С такой просьбой представители предприятия обратились к главе региона Андрею Чибису.

Необходимость нового маршрута в компании объясняют тем, что он позволит связать между собой три основные гавани Заполярья: одну морскую и две воздушные. Это особенно актуально в свете роста пассажиропотока аэропорта «Хибины»: за первое полугодие 2021 г. он составил 66,2 тысячи человек, что на 224% больше показателя аналогичного периода 2020 г.

Возросшая популярность аэровокзала во многом объясняется началом выполнения воздушных перевозок по маршруту «Москва – Апатиты – Москва» с декабря 2020 г. авиакомпанией «Сибирь». Стоимость же билетов по этому направлению зачастую ниже, чем через аэропорт «Мурманск».

Кроме того, 22 сентября 2021 года в аэропорту «Хибины» состоялась презентация воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия», названного по результатам народного голосования именем города Кировск, где находится горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», пользующийся заслуженной популярностью у любителей активного досуга не только со всей России, но и из других стран. Конкурс проводился в рамках проекта ОНФ «Путешествуем по России». Название города и изображение герба были нанесены на фюзеляж воздушного судна. Группа компаний «Аэрофлот» начнет выполнять полеты из Санкт-Петербурга в Апатиты уже в зимний период.

Однако, согласно отзывам пользователей социальных сетей, основной критерий выбора пассажиров не в пользу аэропорта «Хибины» - отсутствие удобного автобусного сообщения, связывающего воздушную гавань в Апатитах с муниципальными образованиями региона. Альтернативные рейсы есть, вот только лишь один из них позволяет добраться до этого аэропорта, а частота движения и порой необходимые длительные пересадки увеличивают время нахождения в пути, превращая дорогу в тяжёлую полосу препятствий.

«Не нужно забывать, что впереди – зимний сезон. Это хорошая история, когда аэропорт «Хибины» может являться некой точкой входа, когда путешественники прилетают, чтобы покататься на лыжах, на сноуборде, отдохнуть на горнолыжном курорте, и дальше уже продолжают свое путешествие по региону. Посмотреть смогут и столицу Арктики Мурманск, и Териберку, и другие туристические достопримечательности. Потенциал огромнейший! Но если не будет развиваться транспортное сообщение, не будет никаких удобств, то о каком развитии туризма может идти речь? Путешественники не будут покупать билеты, авиакомпании закроют рейсы, потому что им станет невыгодно летать», - отметил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

В региональном Минтрансе, тем не менее, существующие альтернативные маршруты сочли достаточными. Установление нового, по мнению профильного министерства, нецелесообразно.

«Важность развития внутреннего туризма неоднократно подчеркивал президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин. В частности, 17 декабря 2020 г. в ходе большой пресс-конференции он говорил о том, что необходимо как можно чаще рассказывать о тех туристических возможностях, которые предоставляет Россия. Поэтому позицию министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области я считаю неприемлемой. От лица ОНФ мы обратимся к главе региона Андрею Чибису с просьбой дать конкретные поручения Минтрансу разобраться в сложившейся ситуации, встретиться со всеми заинтересованными сторонами и, выслушав их аргументы, принять взвешенное и объективное решение о введении нового маршрута «Мурманск – аэропорт «Мурманск» – Оленегорск – Мончегорск – Апатиты – аэропорт «Хибины»», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Максим Сахневич.

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