Народный фронт добивается устройства тротуара на пути следования учащихся к прогимназии №61 в Мурманске
В преддверии Дня защиты детей активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой оказать содействие в устройстве тротуара на улице Туристов на пути следования учащихся к прогимназии №61.
В августе
«Отсутствие тротуара на указанной дороге влечет снижение уровня безопасности дорожного движения, участниками которого являются дети-пешеходы, ежедневно посещающие прогимназию №61, а также проживающие рядом горожане, которые ежедневно ходят по этой дороге. Об этом мы поставили в известность главу администрации Мурманска. В ответном письме городские власти сообщили о том, что устройство пешеходной дорожки на улице Туристов в рамках муниципальной программы Мурманска «Развитие транспортной системы» не предусмотрено. Также в администрации сообщили, что сейчас рассматривается привлечение сторонних организаций для проведения проектных работ, а после, в 2021–2022 годах, в соответствии с финансовыми возможностями городского бюджета на улице Туристов появится тротуар», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.
Вопрос по устройству тротуара на улице Туристов был поднят родителями учащихся мурманской прогимназии в декабре
Активисты ОНФ надеются, что глава региона обратит внимание на проблему и в ближайшее время вдоль дороги к прогимназии №61 в Мурманске наконец появится тротуар.