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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 10:15

Народный фронт добивается устройства тротуара на пути следования учащихся к прогимназии №61 в Мурманске

В преддверии Дня защиты детей активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой оказать содействие в устройстве тротуара на улице Туристов на пути следования учащихся к прогимназии №61.

В августе 2020 г. общественники призвали жителей Мурманской области принять участие в акции «Дорога в школу». Люди откликнулись и сообщили активистам регионального отделения ОНФ об отсутствии тротуара вдоль автомобильной дороги на улице Туристов, что нарушает права граждан на безопасные условия движения.

«Отсутствие тротуара на указанной дороге влечет снижение уровня безопасности дорожного движения, участниками которого являются дети-пешеходы, ежедневно посещающие прогимназию №61, а также проживающие рядом горожане, которые ежедневно ходят по этой дороге. Об этом мы поставили в известность главу администрации Мурманска. В ответном письме городские власти сообщили о том, что устройство пешеходной дорожки на улице Туристов в рамках муниципальной программы Мурманска «Развитие транспортной системы» не предусмотрено. Также в администрации сообщили, что сейчас рассматривается привлечение сторонних организаций для проведения проектных работ, а после, в 2021–2022 годах, в соответствии с финансовыми возможностями городского бюджета на улице Туристов появится тротуар», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Вопрос по устройству тротуара на улице Туристов был поднят родителями учащихся мурманской прогимназии в декабре 2020 г., когда они обратились на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. К делу подключились общественники. Но после того как выяснилось, что устройство тротуара переносится на 2022 г. из-за финансовых возможностей городского бюджета, активисты регионального отделения Народного фронта обратились за помощью к губернатору Мурманской области.

Активисты ОНФ надеются, что глава региона обратит внимание на проблему и в ближайшее время вдоль дороги к прогимназии №61 в Мурманске наконец появится тротуар.

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