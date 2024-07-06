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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.24 09:30

Народный фронт добивается восстановления тонущего в болоте кладбища с останками 568 советских солдат в Мурманске

Попасть на военно-госпитальное кладбище, где покоятся 568 солдат Красной Армии, раненых в боях и погибших в госпиталях, можно только летом, когда подсыхает болото. Но найти здесь кого-то среди травы по пояс трудно: старые кресты с фамилиями сгнили, вместо них – безымянные черенки.

Два года назад поисковики начали благоустраивать участок. «Управление дорожного хозяйства» заключило договор на 4,3 млн рублей на расчистку территории. Но этого оказалось недостаточно. Городские власти обещали постепенно восстановить кладбище, но слова не сдержали.

«Кладбище расположено в районе Верхне-Ростинского шоссе и ул. Домостроительной на склоне сопки недалеко от озера Среднего в Северной промзоне. В середине 30-х годов прошлого века оно считалось «новым». Самая старая, довоенная часть кладбища находится в низине, где много деревянных крестов. Здесь сохранились надгробия, относящиеся к 1936 году. В годы Великой Отечественной фашистские бомбардировщики бомбили эту окраину Мурманска из-за того, что поблизости находилась радиостанция с высокой радиомачтой, а также потому, что по территории кладбища проходила военная дорога», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич.

Есть в городе и кладбище интервентов. Фамилии англичан можно встретить на довольно ухоженной территории, чего не скажешь о наших советских солдатах.

Народный фронт обратился к губернатору Андрею Чибису с просьбой поручить разработать конкретный план мероприятий по восстановлению госпитального кладбища или перезахоронению останков советских солдат.

 

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта.

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