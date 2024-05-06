Народный фронт добивается возобновления работы единственного в Оленегорске кинотеатра

На «прямую линию» с Владимиром Путиным обратились жители Оленегорска: чтобы попасть в кино, они вынуждены тратить целый день и почти тысячу рублей. Для этого приходится ехать в соседний Мончегорск через 36 км. Автобус отправляется в 10 утра, возвращается ближе к вечеру. Стоимость проезда – 180 рублей в одну сторону. За билетик в кино придётся отдать около 300 рублей, а также заплатить за перекус. Поездка с детьми и вовсе влетит в копеечку.

Родной кинотеатр, действовавший в Оленегорске с 1978 года, ликвидировали ещё в декабре 1996 года. Открывшийся на том же месте Центр культуры и досуга «Полярная звезда» специализировался на работе коллективов самодеятельного творчества и проведении культурно-массовых мероприятий. В 2022 года концертный зал капитально отремонтировали, но показывать фильмы там нельзя - нет технической возможности. Местные предлагали сдавать его в аренду, нашлись и желающие купить аппаратуру, но власти отказали.

В этом году Оленегорску с населением почти 28 тысяч человек исполняется 75 лет. Народный фронт обратился в администрацию с просьбой вернуть кинотеатр. Жители говорят, что это стало бы для них лучшим подарком.

Власти уже сообщили о намерении отремонтировать малый зал здания под размещение в н м кинотеатра, однако для этого необходимо выделение областной субсидии. До конца года они направят в Министерство культуры Мурманской области соответствующую заявку.

Народный фронт продолжает держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта.