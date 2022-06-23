Народный фронт добивается защиты прав многодетных семей, получивших неподготовленные под застройку участки в Первомайском округе Мурманска

Представители президентского движения в Мурманской области обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в подготовке для многодетных семей земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Первомайском округе Мурманска. В неприятной ситуации оказались владельцы 130 участков в районе улицы Шевченко, которые могут лишиться земли из-за отсутствия элементарной инфраструктуры.

Земли в общую долевую собственность люди получили бесплатно в период 2015-2018 гг. вместе с гарантией администрации города подключить эти участки к системам водоснабжения и канализации в течение пяти лет. Но, несмотря на неоднократные обращения в комитет градостроительства и территориального развития, дальше обещаний дело не пошло.

Весной 2022 г. собственники получили письма из Управления Росреестра по Мурманской области с предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований. В документе значилось: в соответствии с действующим законодательством участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства или строительства, не использующийся по целевому назначению в течение трёх лет, подлежит изъятию.

«По словам граждан, земельный налог у подавляющего большинства оплачен. Однако подъездных путей здесь до сих пор нет, деревья не вырублены, земельные работы не начаты, некоторые участки заболочены и не подготовлены к застройке, что делает строительство индивидуальных домов невозможным по объективным причинам», - подчеркнул активист регионального отделения Народного фронта в Мурманской области Вадим Барахтин.

Общественники попросили губернатора Мурманской области взять ситуацию под особый контроль. Кроме того, помочь собственникам земельных участков пообещали и представители муниципальной власти во время личной встречи.

Фото предоставлено отделением Народного фронта в Мурманской области.