Народный фронт доложил Президенту России о результатах применения ИИ при работе с обращениями граждан на «прямую линию»

- В прошлом году гигачат выполнял очень важную функцию, он транскрибировал видео и аудио обращения граждан. Мы использовали возможности ИИ и для обработки и анализа вопросов. Рассчитываем, что уже в этом году, сразу как пройдёт «прямая линия», все ведомства получат свои обращения и сразу, моментально, начнут с ними работать», – доложил президенту руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в рамках юбилейной международной конференции «AI Journey 2025 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» доложил Президенту РФ Владимиру Путину о результатах внедрения технологии искусственного интеллекта на базе гигачата «Сбера» в работу с обращениями граждан на «прямую линию».

По словам Михаила Кузнецова, главным достижением прошлого года стали успехи в транскрибации запросов, присланных в аудио- и видеоформате. Благодаря применению ИИ перевод обращений в текстовый формат, которые направляются для отработки в органы власти, велся в режиме онлайн, хотя раньше это занимало около трёх месяцев.

- По инициативе Народного фронта в этом году, как и в прошлом, помогать разбирать запросы россиян будет ИИ. «Сбер» разработал первую в стране мультиагентную систему на основе гигачата. Теперь мы знаем ответственных по каждому обращению с точностью более 90%. Этот показатель, как у человека, только со скоростью в тысячу раз быстрее. На анализ и точную маршрутизацию ответственному органу уйдёт около 10 секунд. Это решение разгрузит более 3 тысяч чиновников от рутинных операций и сократит время ожидания помощи со стороны граждан. Второе важнейшее достижение – это приоритизация обращений. В этом году при разборе запросов граждан мы сможем приоритизировать просьбы людей, требующие немедленного решения, – рассказал в кулуарах конференции руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Самыми приоритетными и требующими оперативного решения станут обращения, касающиеся семей и ветеранов СВО, а также вопросы острой социальной несправедливости в отношении инвалидов, многодетных, сирот и иных социально незащищённых категорий граждан. Также ИИ будет выделять и обращения, которые повторяются из года в год. Всё это будет осуществляться с помощью уникальной, первой в России мультиагентной системы, которая призвана решать проблемы граждан в оперативном режиме.

- В рамках предстоящей в конце года «прямой линии» снова будем применять гигачат, языковую модель «Сбера», которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан, – отметил в своем выступлении на международной конференции «AI Journey 2025 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Президент России Владимир Путин.

 

 

 

