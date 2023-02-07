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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 11:00

Народный фронт и Федеральная налоговая служба открывают во всех регионах России центры информирования и решения проблем с Единым налоговым счётом

Внедрение с 1 января этого года новой системы уплаты налогов вызывает много вопросов у предпринимателей и организаций. Чтобы помочь людям, столкнувшимся со сложностями и не допустить нарушения их прав, во всех региональных отделениях Народного фронта будут открыты центры информирования и решения проблем. Здесь представителей бизнеса проконсультируют и помогут в решении вопросов. Договоренность о взаимодействии на уровне федерального руководства ФНС и Исполкома Народного фронта уже достигнута.

С 1 января этого года в России для организаций и индивидуальных предпринимателей введён новый порядок уплаты налогов – Единый налоговый платёж. Исключением являются только те, кто используют специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Для остальных лиц теперь все налоги перечисляются одним платежом на специальный счёт в Федеральном казначействе. В январе компании и индивидуальные предприниматели впервые начали пользоваться такой системой, при этом часть из них столкнулись с проблемами.

Народный фронт осуществляет регулярный мониторинг хода реализации проекта. Уже сейчас ясно, что есть проблемы с доступом к информации о состоянии Единого налогового счёта (ЕНС) в «личном кабинете» на портале ФНС. В отдельных случаях сообщается о появлении задолженности, которой ранее не было. Также в ряде регионов сообщается о невозможности оперативно получить разъяснения по этим начислениям. Все обращения, поступившие в Народный фронт, будут разобраны с участием ФНС.

Учитывая переходный период и необходимость отладить систему, ФНС уже приняла ряд мер: до 1 марта проводятся сверки и не взыскивается задолженность, также до 1 мая не штрафуются налогоплательщики за непредоставление уведомлений об исчисленных налогах, сборах и неуплату налогов. Действие такого правила должно продлиться до окончания декларационной кампании за 2022 г.

На основе проводимой работы и обращений, которые поступят от людей в регионах, Народный фронт подготовит дополнительные предложения по защите прав предпринимателей.

«В ближайшие две недели мы проведём анализ и предложим основанные на пожеланиях бизнеса системные решения. Особое внимание будет уделено защите прав участников СВО, которые на линии соприкосновения заняты самой важной для страны работой и не имеют сейчас возможности реагировать на изменения системы оплаты налогов», – заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Обратиться в центры информирования и решения проблем, связанных с Единым налоговым счётом, можно по телефонам региональных отделений Народного фронта в рабочее время.

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта Мурманской области.

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