Народный фронт инициирует разработку региональной программы по системным выплатам семьям детей, демонстрирующих успехи в профессиональном спорте

Региональное отделение Народного фронта подготовило ряд инициатив по улучшению ситуации. Среди них: разработать программу, предполагающую системные выплаты семьям детей, демонстрирующих высокие результаты в профессиональном спорте, при условии предоставления соответствующих подтверждающих документов; усилить работу по строительству в регионе стандартизированных спортивных залов.

В Мурманской области художественной гимнастикой занимаются более 1000 детей. Для них в четырёх городах открыто пять специализированных спортивных школ. А вот соответствующий всем стандартам зал (высота потолка не должна быть ниже восьми метров) – в регионе один - это Легкоатлетический манеж в долине Уюта.

В нём тренируются представители 49 видов спорта, и вместить ещё и гимнасток возможности нет.

У Натальи Рашевой, многодетной мамы, дочери долгое время занимаются художественной гимнастикой. Чтобы собрать их к новому спортивному сезону, потребуются значительные вложения. Спортивные сборы, новые купальники, инвентарь (скакалки, булавы, ленты, мячи, обручи) - за всё, про всё свыше 150 тысяч рублей. В спортивных школах и рады бы решить все родительские трудности, но текущего финансирования для этого недостаточно.

Кроме того, из-за отсутствия просторных помещений с высокими потолками заниматься приходится, по сути, там, где придётся. И такая ситуация не только с художественной гимнастикой.

Предложения будут озвучены главе региона в ближайшее время.

В настоящее время в Мурманской области функционирует 28 спортивных школ, в которых занимается более 20 тысяч детей, отмечают в ОНФ.

 

 

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
