Народный фронт инициирует разработку региональной программы по системным выплатам семьям детей, демонстрирующих успехи в профессиональном спорте

Региональное отделение Народного фронта подготовило ряд инициатив по улучшению ситуации. Среди них: разработать программу, предполагающую системные выплаты семьям детей, демонстрирующих высокие результаты в профессиональном спорте, при условии предоставления соответствующих подтверждающих документов; усилить работу по строительству в регионе стандартизированных спортивных залов.

В Мурманской области художественной гимнастикой занимаются более 1000 детей. Для них в четырёх городах открыто пять специализированных спортивных школ. А вот соответствующий всем стандартам зал (высота потолка не должна быть ниже восьми метров) – в регионе один - это Легкоатлетический манеж в долине Уюта.

В нём тренируются представители 49 видов спорта, и вместить ещё и гимнасток возможности нет.

У Натальи Рашевой, многодетной мамы, дочери долгое время занимаются художественной гимнастикой. Чтобы собрать их к новому спортивному сезону, потребуются значительные вложения. Спортивные сборы, новые купальники, инвентарь (скакалки, булавы, ленты, мячи, обручи) - за всё, про всё свыше 150 тысяч рублей. В спортивных школах и рады бы решить все родительские трудности, но текущего финансирования для этого недостаточно.

Кроме того, из-за отсутствия просторных помещений с высокими потолками заниматься приходится, по сути, там, где придётся. И такая ситуация не только с художественной гимнастикой.

Региональное отделение Народного фронта подготовило ряд инициатив по улучшению ситуации. Среди них: разработать программу, предполагающую системные выплаты семьям детей, демонстрирующих высокие результаты в профессиональном спорте, при условии предоставления соответствующих подтверждающих документов; усилить работу по строительству в регионе стандартизированных спортивных залов.

Предложения будут озвучены главе региона в ближайшее время.

В настоящее время в Мурманской области функционирует 28 спортивных школ, в которых занимается более 20 тысяч детей, отмечают в ОНФ.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241493