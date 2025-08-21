Народный фронт начинает борьбу с несанкционированными свалками

В перечень первых антипримеров мониторинга Народного фронта попала гора строительного мусора с человеческий рост, море покрышек в зелёной зоне флотской столицы.

Как сообщает Общественное объединение «Народный фронт» в Мурманской области, от жителей нашего региона на «прямую линию» с Президентом России поступило 140 обращений с жалобами на загрязнение окружающей среды и на несанкционированные свалки.

Активисты Народного фронта взяли эту проблему на контроль. Они собирают информацию о свалках в черте городов, а также в значимых местах (памятные места, туристические объекты и т.д.).

После обращения жителей ЗАТО г. Североморск активисты Народного фронта выехали на место обнаружения свалки. Информация о масштабе свалки получила своё подтверждение: высота мусорной горы составляет свыше 1 метра – это бетонные блоки и торчащая арматура.

Следующую свалку выявили вблизи автомобильной дороги Мурманск - Североморск. Более сотен резиновых покрышек, которые являются отходами четвёртого класса опасности, выделяющие в окружающую среду около сотни химических веществ, разбросаны в зелёной зоне.

Ответственность за ликвидацию таких свалок полностью лежит на администрациях районов или городов, а также за надзорным органом - Министерстве природы и экологии Мурманской области.

Общественное объединение «Народный фронт» в Мурманской области берёт эту проблему на контроль и напоминает, что о таких нарушениях северяне могут сообщать в региональное отделение ОНФ, например, в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241469