Народный фронт обозначил ключевые проблемы при реализации поручений Президента РФ по поддержке российских семей

Экспертами Народного фронта проведён комплексный мониторинг исполнения поручений Президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Несмотря на движение по большинству направлений, выявлен ряд системных проблем, затрудняющих полноценную реализацию обозначенных мер на практике.

Серьёзные сложности наблюдаются в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня. Согласно мониторингу Народного фронта, 60% родителей отмечают, что их дети-школьники не посещают группы продлённого дня либо из-за их отсутствия, либо из-за высокой стоимости. Даже среди тех семей, чьи дети получают услугу, зарегистрировано немало жалоб на качество работы групп продлённого дня. Каждый седьмой родитель отметил те или иные сложности. Чаще всего речь идёт о нехватке внимания со стороны педагогов (35%), отсутствии горячего питания (24%), недостатке развивающих программ (20%) и раннем завершении работы групп (20%). Серьёзной проблемой родители также называют ограниченное количество мест в группах продлённого дня. Так, в некоторых случаях на класс из 25 человек выделяется всего 8 мест, приоритет при зачислении отдаётся детям льготных категорий.

Сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси. Народным фронтом выявлены случаи, когда водители такси отказывались принимать заказы по детскому тарифу или не перевозили пассажиров с детьми по обычному тарифу, несмотря на наличие у них собственного детского кресла. Эксперты считают, что само наличие разных тарифов для пассажиров с детьми и пассажиров без детей говорит о сохранении предвзятого отношения к семьям с детьми.

«Сейчас Народный фронт ведёт большую работу с агрегаторами, потому что детский тариф, этот тариф, который требует дополнительных выплат, он стоит дороже, чем обыкновенный тариф. В нашем понимании он как минимум должен стоить столько же, сколько любой другой. В идеале меньше, потому что это была бы мера стимулирования многодетных семей для того, чтобы пользоваться такси. Далеко не все семьи ввиду разных обстоятельств могут воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы доехать и до поликлиники, и до детской секции», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В сфере автомобильной поддержки: готовится выпуск специализированного минивэна «ЛАДА Б-Вэн», рассчитанного на 5-7 человек, что может частично решить проблему транспортной доступности многодетных семей. Степень готовности к началу производства находится на высоком уровне.

Результатом обработки данных прошлого мониторинга стал запуск нового сервиса РЖД, который сделает более удобным путешествие в поездах дальнего следования для больших семей. Он призван решить проблему, выявленную экспертами «Народный фронт. Аналитика», когда члены одной многодетной семьи не могли купить билеты в одном купе или рядом в плацкарте на востребованные направления.

«Мы обсудили с РЖД создание новых возможностей для многодетных семей, и сейчас видим результат – новый проект, пока в пилотном формате, который позволит большим семьям комфортно путешествовать вместе. Народный фронт будет мониторить реакцию многодетных на этот сервис и ситуацию с доступностью семейных путешествий в целом», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

С 2025 года для многодетных семей установлен приоритетный порядок оказания социальной помощи в форме социального контракта. В ходе опроса было выявлено, что значительная часть семей сталкивается с формальными ограничениями при получении установленной поддержки. 77% опрошенных родителей отмечают проблемы при оформлении пособий и льгот – чаще всего из-за несоответствия критериям нуждаемости, которые не всегда отражают реальное положение семьи. По мнению экспертов Народного фронта, концептуально учитывая основную задачу реализации мероприятий по государственной поддержке семей с детьми, необходимо в перспективе уходить от приоритета принципа нуждаемости семьи, когда семья должна стать бедной, чтобы получать многие виды пособий, к приоритету принципа безусловного предоставления пособий, исходя из количества детей, а не из уровня дохода семьи.

Эксперты Народного фронта отмечают недочёты и в работе единой цифровой платформы учёта многодетных семей. Например, специалисты социальной защиты из разных регионов не могут видеть информацию друг друга, из-за этого нельзя вовремя обнаружить, что одни и те же люди получают удостоверение многодетной семьи сразу в нескольких регионах или совершают другие нарушения. Кроме того, даже если у семьи есть удостоверение, это не значит, что они получат все положенные им меры поддержки: многое зависит от наличия прописки в определённом регионе. Это создаёт неравные условия для многодетных семей из разных областей. Учитывая эти проблемы, эксперты считают важным дать специалистам социальной защиты более широкий доступ к информации в системе и выработать единые требования к оказанию поддержки многодетным семьям по всей стране.

Согласно данным мониторинга, решением Минфина России предусмотрена возможность предоставления семьям с детьми льготной ипотечной программы с процентной ставкой в размере не более 6% годовых на приобретение на вторичном рынке готового жилья. Вместе с тем эксперты Народного фронта отмечают, что для большинства семей, особенно многодетных, покупка собственного жилья продолжает оставаться недоступной, так как базовые лимиты по семейной ипотеке (максимальный размер кредита по льготной ставке) составляют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области 12 миллионов рублей, в остальных субъектах Российской Федерации ‒ 6 миллионов рублей, но, как правило, для покупки квартиры нужна более крупная сумма. В Москве – порядка 30 миллионов рублей, из которых по льготной ставке граждане смогут взять только сумму в пределах базового лимита, а остальные средства придётся выплачивать по рыночной ставке, при которой ежемесячный платёж может составлять более 200 тысяч рублей.

Также выявлен ряд поручений, которые ещё не исполнены, но срок выполнения уже наступил. Так, по состоянию на 12 мая 2025 года, до настоящего времени не установлены социальные гарантии матерям-героиням аналогичные героям труда, не повышен до уровня прожиточного минимума размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме в вузах или колледжах, не увеличен до 1 миллиона рублей налоговый вычет для единовременных выплат работодателей сотрудникам-родителям в течение первого года после рождения ребёнка

Опрос граждан проводился с 6 декабря 2024-го, по 28 февраля 2025 года, охватил 42675 респондентов с детьми из 89 субъектов России.