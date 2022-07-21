Народный фронт обратил внимание прокуратуры на качество детского питания в оздоровительном лагере в Заполярном

Представители Народного фронта ознакомились с организацией питания в детском оздоровительном лагере г. Заполярного. Поводом для проверки стали жалобы родителей.

Общественники осмотрели утверждённое меню, его соответствие фактическому рациону и размер порций блюд. Некоторые моменты вызвали ряд вопросов, о которых представители президентского движения незамедлительно уведомили надзорное ведомство.

Так, организаторы питания отказались предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов. В рационе завтрака одного из дней поначалу отсутствовали фрукты, но даже когда после сделанного замечания на столы выставили абрикосы, их вес был меньше положенной порции – 85 гр. против необходимых 100 гр. Возникли замечания и к размеру других блюд. Кроме того, при накрытии столов мокрые столовые приборы выкладывались прямо на стол, а на некоторых тарелках общественники обнаружили сколы, из-за которых дети могли получить порезы.

Общественники отмечают: важной составляющей оздоровления детей в летнем лагере является полноценное сбалансированное питание, в том числе, свежие сезонные фрукты, ягоды и овощи. Летом для нашего региона это персики, абрикосы, черешня, клубника, нектарин, кабачки и т.д.

«На сегодняшний день уже запущен специальный проект Народного фронта по защите прав детей в школах и детсадах «Народный ревизорро». В центре его внимания сейчас – как раз защита прав детей на качественное питание в столовых школ и садов. О любых нарушениях можно написать на адрес электронной почты revizorro@onf.ru или рассказать по телефону «горячей линии» 8 800 200-34-11.

Кстати, по итогам Всероссийского опроса о качестве питания в социальных учреждениях было получено более 60 тысяч ответов, из них 55 – из Мурманской области», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Выводы о качестве организации питания в оздоровительном лагере Заполярного сделает прокуратура. Представители президентского движения продолжают держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.