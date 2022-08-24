В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппаВ Мурманске пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в двух стационарах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 16:30

Народный фронт обратил внимание властей Мурманской области на ненормативное содержание муниципалитетами детских и спортивных площадок

Представители президентского движения попросили губернатора Мурманской области обратить внимание на бездействие ряда муниципалитетов в части нормативного содержания детских и спортивных площадок. Ранее активисты неоднократно передавали в прокуратуру информацию о многочисленных нарушениях, и она практически всегда подтверждалась. Причём зачастую ответственными за них оказывались не представители управляющих организаций, а сотрудники муниципальных бюджетных учреждений.

Вот и этим летом фронтовики проверили 19 объектов, по каждому из которых возникли вопросы. Так, прокуратура Кандалакши установила, что объекты, расположенные по адресам: ул. Защитников Заполярья, 1 и 3-5, ул. Пронина, 10, ул. Кировская,  17-20, ул. Спекова, 39, ул. Кировская аллея, 1а, находятся в оперативном управлении МКУ «Управление городского хозяйства». В адрес и. о. его директора было внесено представление. На сегодняшний день старый песок в песочницах заменили на новый, соответствующий гигиеническим нормативам. Опасный игровой комплекс на ул. Пронина, 10 демонтировали и уже устанавливают новый.

В Мончегорске надзорное ведомство проверило деятельность МКУ «Управление ЖКХ», у которого на праве оперативного управления находится детская игровая площадка во дворе дома № 14 по просп. Ленина, также осмотренная активистами Народного фронта. Там фронтовики зафиксировали нарушение целостности покрытия и наличие выступающих частей фундамента конструкций элементов. По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора ООО «Благоуст», с которым МКУ «УЖКХ», действующее от имени муниципального образования г. Мончегорск, заключило контракт на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок.

Аналогичная ситуация и в пгт. Умба. Там прокуратура Терского района внесла представление в адрес директора МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба». Должностное лицо было привлечено к административной ответственности. Нарушения уже устранили. Получил представление и глава администрации района по факту отсутствия надлежащего контроля за выполнение муниципального задания.

«Зачастую муниципалитеты перекладывают ответственность за содержание таких объектов на управляющие компании, но по факту оказывается, что отвечают за них как раз муниципальные организации, многие из которых по каким-то причинам откладывают ремонты до осени, и дети все лето играют на опасных для них площадках. Мы считаем, что такая работа должна быть своевременной, и надеемся, что указание главы региона руководству муниципалитетов взять ее под личный контроль поможет изменить ситуацию к лучшему», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев. 

 

 

 

Фото: регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 18 копеек, доллар – укрепился на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Для работодателей расширена программа субсидирования найма безработных в возрасте до 30 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика