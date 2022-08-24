Народный фронт обратил внимание властей Мурманской области на ненормативное содержание муниципалитетами детских и спортивных площадок

Представители президентского движения попросили губернатора Мурманской области обратить внимание на бездействие ряда муниципалитетов в части нормативного содержания детских и спортивных площадок. Ранее активисты неоднократно передавали в прокуратуру информацию о многочисленных нарушениях, и она практически всегда подтверждалась. Причём зачастую ответственными за них оказывались не представители управляющих организаций, а сотрудники муниципальных бюджетных учреждений.

Вот и этим летом фронтовики проверили 19 объектов, по каждому из которых возникли вопросы. Так, прокуратура Кандалакши установила, что объекты, расположенные по адресам: ул. Защитников Заполярья, 1 и 3-5, ул. Пронина, 10, ул. Кировская, 17-20, ул. Спекова, 39, ул. Кировская аллея, 1а, находятся в оперативном управлении МКУ «Управление городского хозяйства». В адрес и. о. его директора было внесено представление. На сегодняшний день старый песок в песочницах заменили на новый, соответствующий гигиеническим нормативам. Опасный игровой комплекс на ул. Пронина, 10 демонтировали и уже устанавливают новый.

В Мончегорске надзорное ведомство проверило деятельность МКУ «Управление ЖКХ», у которого на праве оперативного управления находится детская игровая площадка во дворе дома № 14 по просп. Ленина, также осмотренная активистами Народного фронта. Там фронтовики зафиксировали нарушение целостности покрытия и наличие выступающих частей фундамента конструкций элементов. По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора ООО «Благоуст», с которым МКУ «УЖКХ», действующее от имени муниципального образования г. Мончегорск, заключило контракт на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок.

Аналогичная ситуация и в пгт. Умба. Там прокуратура Терского района внесла представление в адрес директора МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба». Должностное лицо было привлечено к административной ответственности. Нарушения уже устранили. Получил представление и глава администрации района по факту отсутствия надлежащего контроля за выполнение муниципального задания.

«Зачастую муниципалитеты перекладывают ответственность за содержание таких объектов на управляющие компании, но по факту оказывается, что отвечают за них как раз муниципальные организации, многие из которых по каким-то причинам откладывают ремонты до осени, и дети все лето играют на опасных для них площадках. Мы считаем, что такая работа должна быть своевременной, и надеемся, что указание главы региона руководству муниципалитетов взять ее под личный контроль поможет изменить ситуацию к лучшему», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

Фото: регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.