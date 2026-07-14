Народный фронт отмечает четырёхлетие проекта «Всё для Победы!»

В торжественных мероприятиях в Москве участвует делегация и от Мурманской области, которую представляет делегация из двенадцати человек.

Владимир Путин, Президент РФ, в понедельник приехал в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Всё для Победы!».

Разделить важный момент и подвести итоги масштабной работы вчера собрались представители всех 89 регионов: это волонтёры, которые ежедневно помогают нашим бойцам: закупают медикаменты, технику, отвозят на передовую гуманитарный груз, плетут маскировочные сети, шьют одежду и не только, команда «Молодёжки», участвующая в гуманитарных миссиях, в том числе и на приграничье.

В торжественных мероприятиях в Москве участвует делегация и от Мурманской области, которую представляет делегация из двенадцати человек.

«Миссия Народного фронта – объединять неравнодушных, деятельных людей – таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников», – отметил в приветственном слове лидер Народного фронта, Президент РФ Владимир Путин.

Россияне через ОНФ направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей, заявил Президент России Владимир Путин. «Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей», - заявил российский лидер.

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-69761571_456241922