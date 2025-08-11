Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве многие россияне не хотятЛюди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холод
11.08.25 09:30

Народный фронт передал бойцам в зоне СВО очередную партию средств защиты

Народный фронт регулярно помогает нашим бойцам в зоне СВО. Так, в июле, благодаря региональному сбору, было собрано более 820 тысяч рублей, жителями Мурманской области было принесено товаров почти на 1,5 миллиона рублей.

На прошедшей неделе три современных бронежилеты 4-го класса безопасности и новый коптер «Мавик» отправило региональное отделение общественного движения «Народный фронт» нашим ребятам на передовую.

Команда Народного фронта Мурманской области отправила необходимые средства защиты на Луганское направление, бойцы поблагодарили мурманчан.

А в это время в фонд «Северный характер» поступила заявка на 50 маскировочных сетей от штурмовой бригады. На очереди исполнение и других заявок.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, чтобы оперативно обеспечить наших защитников средствами маскировки, нужно наращивать темп работы и приглашает неравнодушных северян присоединиться к команде волонтёров. Новичков ждут каждый день после 17 часов на улице Кирова, 9 флотской столицы (понедельник- выходной». С собой необходима сменная обувь и желание помочь.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241453

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
