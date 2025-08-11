Народный фронт передал бойцам в зоне СВО очередную партию средств защиты

Народный фронт регулярно помогает нашим бойцам в зоне СВО. Так, в июле, благодаря региональному сбору, было собрано более 820 тысяч рублей, жителями Мурманской области было принесено товаров почти на 1,5 миллиона рублей.

На прошедшей неделе три современных бронежилеты 4-го класса безопасности и новый коптер «Мавик» отправило региональное отделение общественного движения «Народный фронт» нашим ребятам на передовую.

Команда Народного фронта Мурманской области отправила необходимые средства защиты на Луганское направление, бойцы поблагодарили мурманчан.

А в это время в фонд «Северный характер» поступила заявка на 50 маскировочных сетей от штурмовой бригады. На очереди исполнение и других заявок.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, чтобы оперативно обеспечить наших защитников средствами маскировки, нужно наращивать темп работы и приглашает неравнодушных северян присоединиться к команде волонтёров. Новичков ждут каждый день после 17 часов на улице Кирова, 9 флотской столицы (понедельник- выходной». С собой необходима сменная обувь и желание помочь.

