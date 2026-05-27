Народный фронт передал очередную партию гуманитарной помощи бойцу с позывным «Баёк»

Партию гуманитарной помощи от предпринимателей Народный фронт передал бойцу с позывным «Баёк» для дальнейшей транспортировки на херсонское направление. Вместе с ней активисты Народного фронта попросили военнослужащего родом из Оленегорска доставить в городскую больницу, где вместе с другими ранеными бойцами проходил лечение сам «Баёк», телевизор, специально предоставленный для этой цели неравнодушными мурманчанами.

Пять раций, защита и свыше двухсот единиц медикаментов передали жители Мурманской области участникам СВО на херсонском направлении. Весь груз, а ещё 40 тельняшек закупили по просьбе бойцов из 61-й бригады представители компании «БаренцМЕТ-Регион», поддерживающей наших защитников на постоянной основе.

В компании уверены, что такое участие – лишь малая часть того, что бизнес может сделать для скорейшей победы и призывают всех неравнодушных предпринимателей поддержать наших воинов на передовой.

