Народный фронт подвёл итоги всероссийских общественных опросов о ходе реализации национальных проектов России

Исследования, охватившие все регионы страны, позволили выявить как сферы успехов, так и направления, требующие повышенного внимания. Об этом сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на Совете при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Согласно данным исследования, россияне лучше всего информированы о проектах «Семья» (62%), «Продолжительная и активная жизнь» (50%), «Молодёжь и дети», и «Инфраструктура для жизни» (по 45%).

Граждане отмечают значительный рост цифровизации госуслуг (61%) и улучшение благоустройства городской среды (52%). В то же время, меньше всего позитивных изменений россияне и эксперты замечают в работе по повышению доступности жилья, поддержке предпринимательства и вопросах экологии.

«В этот раз мы дополнительно задали вопрос представителям территориального общественного самоуправления про препятствия в достижении целей национального развития и реализации нацпроектов. На первом месте высокая бюрократической нагрузка на государственных служащих. На втором недостаточная вовлеченность людей. Что особенно важно – 90% опрошенных выразили готовность принять участие в решении задач национальных проектов. Мы видим в этом возможность опережающего достижения показателей. Есть потенциал внутри системы управления с опорой на активное участие людей», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Глава государства ранее подчеркивал, что многодетные семьи должны стать примером успеха и большого общественного признания. А значит достижение целей нацпроекта «Семья» невозможно без изменения культуры отношения общества к семье. По данным опросов Народного фронта, 40% граждан считают, что решение завести третьего ребёнка не встретит поддержки у родных, друзей и коллег, а 43% женщин уверены, что работодатель не пойдёт им навстречу в период беременности и будет против гибкого графика работы с маленьким ребёнком.

«Сейчас меры поддержки многодетных семей разрознены от субъекта к субъекту и не воспринимаются как признание особой роли и высокого общественного статуса. Часть субъектов РФ уже отказались от принципа нуждаемости, то есть помогают всем многодетным, а не только малоимущим. Предлагаем разработать единый стандарт, включающий не только меры поддержки для нуждающихся, но привилегии для многодетных родителей на всю жизнь. И это в большинстве случаев не вопрос выделения дополнительных бюджетных средств», - добавил Михаил Кузнецов.

Опросы Народного фронта показали, что сфера здравоохранения воспринимается населением, в первую очередь, через состояние первичного звена. Важнейшим вопросом, который беспокоит граждан, остаётся дефицит узких специалистов в поликлиниках. По данным исследования, 52% пациентов сталкивались с отсутствием необходимого врача в поликлинике (чаще всего – невролог, эндокринолог, кардиолог, лор).

«Важнейшим показателем нацпроекта является увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Решение этой задачи исключительно силами системы здравоохранения невозможно. Необходимо изменение отношения граждан к своему здоровью. По данным Росстата треть населения не обращается к врачам в случае болезни. Две трети имеют избыточный вес и вредные привычки. Вовлечение населения в заботу о собственном здоровье ведётся неравномерно от субъекта к субъекту. В регионах РФ, где системно реализуются здоровьесберегающие программы, продолжительность жизни растёт быстрее», – добавил Михаил Кузнецов.

В национальных проектах «Молодёжь и дети» на передний план выходит снижение бюрократической нагрузки на учителей.

Отдельно руководитель исполкома Народного фронта остановился на нацпроекте «Беспилотные авиационные системы», отметив, что в условиях СВО беспилотная авиация получила мощный импульс к развитию благодаря десяткам компаний, созданных гражданскими инженерами практически с нуля при поддержке Минобороны.

«Для поддержания и развития этой отрасли нужны экспортные контракты. Малым производителям нужна помощь государства. Единый оператор, который возьмёт на себя координирующие функции. С одной стороны, мы должны не допустить утечки технологий, с другой стороны важно открыть рынки сбыта дружественных стран для отечественных производителей БПЛА», - сказал Михаил Кузнецов.