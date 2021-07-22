Народный фронт помог военному пенсионеру из Мурманска пройти медицинское обследование

Благодаря содействию члена регионального штаба ОНФ Татьяны Кусайко одинокий военный пенсионер из Мурманска получил возможность пройти необходимое ему медицинское обследование. Ранее пожилой мужчина обратился с просьбой помочь записаться к врачу-офтальмологу для дальнейшей госпитализации в больницу.

Пенсионер рассказал, что много лет отдал службе в пограничных войсках, вёл активную общественную жизнь, но после выхода на заслуженный отдых перенёс инсульт, из-за чего потерял зрение и лишился возможности самостоятельно передвигаться.

Переговорив с пенсионером, Татьяна Кусайко направила запрос в городскую поликлинику по месту жительства мурманчанина. В результате был получен ответ, согласно которому мужчина может пройти все необходимые обследования на базе этого медицинского учреждения. Помощь в транспортировке пенсионера в поликлинику оказали специалисты Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

«Человек в болезни может впасть в отчаяние, особенно тогда, когда у него нет близких, которые помогли бы ему справиться со всеми трудностями и ограничениями. Важно сделать всё возможное для того, чтобы облегчить жизнь таким людям», – отметила Татьяна Кусайко.