Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ruОпыт создания современных молодёжных пространств в Мурманской области будет представлен на площадке Российской государственной библиотеки
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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 15:00

Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ru

Что каждый россиянин может сделать для Победы – Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ru, информирующий, как помочь военнослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбасса.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнёр проекта банк ПСБ.

«Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры.

Призываю всех, заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта, либо можете перечислить денежные средства, возможен любой способ, который вам максимально комфортен. В тот момент, когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР, и вы увидите отчёт, сможете убедиться, что все собранное и пожертвованное Вами работает на передовой.

Здорово, что к нам обращаются известные люди, которые тоже готовы стать кураторами сборов. Сегодня это Денис Майданов и Денис Лебедев, спасибо им за это огромное», - рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Подробная инструкция по осуществлению платежей есть на портале pobeda.onf.ru. В региональном отделении Народного фронта в Мурманской области (г. Мурманск, пр-д Флотский, 3) принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала. Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать какую форму помощи поддержать и в какой город её направить.

 

 

 

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта в Мурманской области.

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