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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 17:00

Народный фронт просит власти Мурманска обеспечить безопасность дорожной инфраструктуры вблизи городских школ

По итогам мониторинга всероссийской акции «Дорога в школу» активисты ОНФ обратились в администрацию Мурманска с просьбой провести проверку соблюдения требований по обеспечению безопасности детей на пути следования из дома в образовательные учреждения. Ранее общественники проверили маршруты к некоторым школам города: о местах, таящих потенциальную угрозу, им рассказали обеспокоенные родители.

Один из таких участков ведёт к гимназии №8 (ул. Академика Книповича, 35/2). Чтобы попасть на уроки, детям приходится идти по автомобильному проезду, не оборудованному тротуарами. Нет пока и дорожных знаков «Искусственная неровность», поскольку никаких элементов принудительного снижения скорости транспортных средств там нет. По проезжей части вынуждены передвигаться и учащиеся средней школы №50 (ул. Капитана Орликовой, 35): небольшие «островки» тротуара заняты припаркованными машинами.

Вдоль автомобильного проезда по МКД №11/3 до МКД №13/2 по ул. Старостина тротуар есть, да и сама дорога в скором времени обновится, если, конечно, найдётся владелец старого грузового автомобиля, который, по словам подрядчика, мешает отремонтировать участок в полном объёме, в частности, заменить бортовой камень. Брошенная машина стоит без движения уже несколько лет, колеса на ней частично отсутствуют. Проявляет интерес к никому не нужному большегрузу разве что местная детвора. Тем более, что в непосредственной близости помимо жилых домов находится гимназия №1.

«К сожалению, дорога к образовательному учреждению не всегда безопасна. Отсутствие достаточного освещения, удалённые от оживленных дорог пустыри, бродячие собаки, заброшенные недострои, оживленные перекрестки и гаражи – всё это таит в себе скрытые угрозы. Мы попросили администрацию Мурманска при наличии оснований принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

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