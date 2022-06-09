Народный фронт презентовал портал pobeda.onf.ruОпыт создания современных молодёжных пространств в Мурманской области будет представлен на площадке Российской государственной библиотеки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 10:15

Народный фронт просит власти Мурманской области обратить внимание на опасные недострои

Представители Народного фронта в Заполярье обратились к губернатору региона с просьбой дать поручение главам муниципальных образований решить проблему с опасными недостроями на их территории. Очередная трагедия в стенах объекта незавершенного строительства (ОНС) произошла в Мурманске в прошлом месяце: в частично разрушенном здании на Кольском проспекте, когда-то предназначенном для среднего морского училища, дети обнаружили тело мужчины.

Стройка началась в конце 80-х прошлого века и скоро было приостановлена. В мае 2015 г. со стены сорвался 13-тилетний подросток, а спустя несколько месяцев 19-летняя девушка попала в реанимацию после прыжка на тросе. 23 апреля 2019 г. с восьмого этажа здания упал 15-тилетний школьник, спасти его не удалось.

«Все это время мы неоднократно обращались в правоохранительные органы и прокуратуру. Удалось установить собственника. И хотя суд обязывал руководство компании принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию ОНС, на сегодняшний день ситуация мало изменилась», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Калита.

Ещё один недострой представители президентского движения обнаружили в жилом районе Мурманска Росляково (фото) вблизи Североморского технологического колледжа и третьего корпуса Мурманского индустриального колледжа. Заброшенное здание не эксплуатируется, находится в частично разрушенном состоянии. Нет здесь ни ограждения по периметру, ни, тем более, охраны, многие оконные и дверные проемы не зашиты. Информацию об этом общественники также направили в прокуратуру.

«Только за последний год в ходе мониторингов мы выявили 11 подобных объектов. По 9 из них прокуратурой ранее выносились предписания, которые до сих пор не устранены. Согласно данным интерактивной карты ОНС https://ons.ach.gov.ru/, на территории Мурманской области – 155 недостроев. Из года в год их количество растёт, и проблема только усугубляется. Угроза жизни, здоровью, безопасности людей, в том числе несовершеннолетних, должна быть устранена», - добавила Калита.

 

 

 

 

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Папа напрокат». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: на свежей белокочанной капусте и моркови можно сэкономить, а за яблоки, репчатый лук и чёрный байховый чай придётся выложить больше денег-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» продолжают повышаться, курс доллара - падает-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 8 июня в России усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика