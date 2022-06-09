Народный фронт просит власти Мурманской области обратить внимание на опасные недострои

Представители Народного фронта в Заполярье обратились к губернатору региона с просьбой дать поручение главам муниципальных образований решить проблему с опасными недостроями на их территории. Очередная трагедия в стенах объекта незавершенного строительства (ОНС) произошла в Мурманске в прошлом месяце: в частично разрушенном здании на Кольском проспекте, когда-то предназначенном для среднего морского училища, дети обнаружили тело мужчины.

Стройка началась в конце 80-х прошлого века и скоро было приостановлена. В мае 2015 г. со стены сорвался 13-тилетний подросток, а спустя несколько месяцев 19-летняя девушка попала в реанимацию после прыжка на тросе. 23 апреля 2019 г. с восьмого этажа здания упал 15-тилетний школьник, спасти его не удалось.

«Все это время мы неоднократно обращались в правоохранительные органы и прокуратуру. Удалось установить собственника. И хотя суд обязывал руководство компании принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию ОНС, на сегодняшний день ситуация мало изменилась», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Калита.

Ещё один недострой представители президентского движения обнаружили в жилом районе Мурманска Росляково (фото) вблизи Североморского технологического колледжа и третьего корпуса Мурманского индустриального колледжа. Заброшенное здание не эксплуатируется, находится в частично разрушенном состоянии. Нет здесь ни ограждения по периметру, ни, тем более, охраны, многие оконные и дверные проемы не зашиты. Информацию об этом общественники также направили в прокуратуру.

«Только за последний год в ходе мониторингов мы выявили 11 подобных объектов. По 9 из них прокуратурой ранее выносились предписания, которые до сих пор не устранены. Согласно данным интерактивной карты ОНС https://ons.ach.gov.ru/, на территории Мурманской области – 155 недостроев. Из года в год их количество растёт, и проблема только усугубляется. Угроза жизни, здоровью, безопасности людей, в том числе несовершеннолетних, должна быть устранена», - добавила Калита.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.