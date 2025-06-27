Народный фронт проведёт в Москве форум «Всё для Победы!»

Более тысячи активистов со всей страны, проявивших себя в работе по помощи участникам СВО и гражданским лицам, пострадавшим от агрессии ВСУ, соберутся 6 июля в Москве на форуме «Всё для Победы!», организованном Народным фронтом.

Участниками мероприятия станут: военкоры и известные люди, которые распространяли информацию о сборах средств на помощь бойцам, а также доставляли необходимую технику и амуницию на передовую; изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов; медики; артисты, которые выступали с концертами перед военными; волонтёры, эвакуировавшие мирных жителей в момент террористической атаки ВСУ в Курской области, и одними из первых приходившие в освобождённые города Донбасса; неравнодушные жители регионов, которые собирали деньги и вещи для помощи передовой, помогали противостоять беспилотникам врага, отправляли сигналы через приложение «Радар.НФ», содействовали борьбе с фейками в интернете; представители организаций, помогающих фронту и организующих реабилитацию получивших травмы ветеранов СВО; сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

На площадке национального центра «Россия» пройдёт торжественное мероприятие и концерт, где представители органов власти, артисты и общественные деятели вручат премию «Всё для Победы!» за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Во время мероприятия выступят спикеры: Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта; Владимир Тараненко, первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель молодёжной команды Народного фронта; Михаил Камышев, руководитель разработки проекта «Радар.НФ»; изобретатели Кулибин-клуба Народного фронта; представители народных полков и других участников работы под девизом «Всё для Победы!»; лауреаты общественной награда для волонтёров за оказание помощи участникам СВО и их семьям «Всё для Победы!».

Напомним, работа Народного фронта под девизом «Всё для Победы!» стартовала три года назад – в июне 2022 года. Деятельность по помощи участникам СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов объединяет более 5 миллионов граждан России разного возраста, социального положения, национальностей и конфессий.

Перевести средства и получить подробную информацию можно на сайте pobeda.onf.ru.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/SVSBczVtoRz30w