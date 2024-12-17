КУПИТЬ В МОСКВЕ ТОПОРЫ ДЛЯ КОЛКИ ДРОВПривычное и неизбежное: Минфин РФ утвердил новые минимальные цены на водку, коньяк и бренди, которые начнут действовать с 1 января 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 12:30

Народный фронт провёл рейд по аптекам регионов по факту нехватки физраствора после обращений россиян на «прямую линию» с Президентом РФ

В большинстве регионов наличие перебоев с поставками подтвердилось. В Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки физраствора в ампулах и флаконах, в двух аптеках только во флаконах, в трех других препарата не оказалось.

В колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступил ряд сообщений об отсутствии в аптеках физраствора (натрия хлорида). Он широко применяется для разбавления лекарственных средств для внутривенного введения, капельниц, а также как средство для промывания ран и глаз. Зачастую его покупают для использования на дому после получения назначений врача.

По сообщениям россиян, этот довольно дешевый препарат можно было легко приобрести по цене от 26 до 38 рублей, но теперь найти его стало проблемой. При этом на фоне отсутствия физраствора в аптеках стоимость на него на маркетплейсах увеличилась в 10 раз – до 300-400 рублей. В продажу препарат попадает в ампулах по 5 и10 мл, а также во флаконах по 200 и 400 мл. Особенно остро ощущается нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц.

Количество поступивших сигналов указывало на системную проблему, поэтому Народный фронт принял решение провести рейдовые мероприятия во всех субъектах, чтобы установить остроту и актуальность проблемы по стране.

«По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет. Например, в обращении из Владимирской области отмечают, что физраствора в районе нет более месяца, в некоторых других регионах – с октября. И это напряженная ситуация, когда человек не можешь приобрести никакого объёма: ни 10 мл, ни 20, ни 400. Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости – 26 рублей – нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства», – отметил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

В большинстве регионов наличие перебоев с поставками подтвердилось. В Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки физраствора в ампулах и флаконах, в двух аптеках только во флаконах, в трех других препарата не оказалось.

В Кабардино-Балкарии также физраствор оказался в наличии в считанном количестве аптек. Найти его оказалось задачей нетривиальной, но приобрести удалось два флакона по 500 мл по 74 рубля. Провизоры сообщили, что перебои с поставками возникают периодически и постоянно в наличии физраствора нет.

Орловская область также показала неутешительные итоги рейда – в наличии натрия хлорид имеется только в одной муниципальной аптеке, и в наличии есть только два флакона. В Мурманской области в различных аптечных сетях препарат имеется в той или иной форме, но фармацевты подтверждают перебои с поставками.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Республике Саха (Якутия) – физраствор присутствует в различных видах, цена в аптеках разных сетей отличается незначительно. В Кировской области также препарат удалось легко найти в аптеках, по сообщения представителей Народного фронта из региона, проблема наблюдалась месяц назад, но сегодня недостатка нет.

В Республике Калмыкия также в наличии удалось обнаружить всего 5 флаконов по 400 мл в одной из аптек. Во всех других пунктах его не оказалось. Фармацевты не смогли назвать предполагаемые сроки поставки физраствора – на складах поставщиков его нет. В Хабаровском крае отметили, что недостаток в препарате в самом востребованном объеме (400 мл) наблюдается уже около месяца.

«Провизоры и специалисты здравоохранения подтверждают, что проблема существует. Она вызвана тем, что рост цен давно был жёстко ограничен. Это хорошее решение, но у него есть обратная сторона: когда себестоимость превысила предельную отпускную цену, то производители просто перестали его отгружать. По некоторым данным, потребность россиян в физрастворе закрыта производством чуть более, чем на половину. Понятно, что запасы закончились, и надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора до момента пересмотра цен. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время», – пояснил руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

В России более 40 производителей физраствора, которые легко могут покрыть потребность в препарате. Однако цены жёстко регулируются, что, с одной стороны, позволило сохранить цены на одном уровне, но с другой – настал момент, когда цены необходимо пересмотреть. Некоторые эксперты считают, что больницам необходимо снова разрешить производить физраствор самостоятельно, чтобы сделать их независимыми от поставщиков.

 

Фото и видео: https://disk.yandex.ru/d/aCdCxfmBanYbZQ

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Документальный фильм (12+)16:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)2024 год в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, курс доллара США слабо растет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика