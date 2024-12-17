Народный фронт провёл рейд по аптекам регионов по факту нехватки физраствора после обращений россиян на «прямую линию» с Президентом РФ

В большинстве регионов наличие перебоев с поставками подтвердилось. В Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки физраствора в ампулах и флаконах, в двух аптеках только во флаконах, в трех других препарата не оказалось.

В колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступил ряд сообщений об отсутствии в аптеках физраствора (натрия хлорида). Он широко применяется для разбавления лекарственных средств для внутривенного введения, капельниц, а также как средство для промывания ран и глаз. Зачастую его покупают для использования на дому после получения назначений врача.

По сообщениям россиян, этот довольно дешевый препарат можно было легко приобрести по цене от 26 до 38 рублей, но теперь найти его стало проблемой. При этом на фоне отсутствия физраствора в аптеках стоимость на него на маркетплейсах увеличилась в 10 раз – до 300-400 рублей. В продажу препарат попадает в ампулах по 5 и10 мл, а также во флаконах по 200 и 400 мл. Особенно остро ощущается нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц.

Количество поступивших сигналов указывало на системную проблему, поэтому Народный фронт принял решение провести рейдовые мероприятия во всех субъектах, чтобы установить остроту и актуальность проблемы по стране.

«По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет. Например, в обращении из Владимирской области отмечают, что физраствора в районе нет более месяца, в некоторых других регионах – с октября. И это напряженная ситуация, когда человек не можешь приобрести никакого объёма: ни 10 мл, ни 20, ни 400. Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости – 26 рублей – нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства», – отметил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

В большинстве регионов наличие перебоев с поставками подтвердилось. В Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки физраствора в ампулах и флаконах, в двух аптеках только во флаконах, в трех других препарата не оказалось.

В Кабардино-Балкарии также физраствор оказался в наличии в считанном количестве аптек. Найти его оказалось задачей нетривиальной, но приобрести удалось два флакона по 500 мл по 74 рубля. Провизоры сообщили, что перебои с поставками возникают периодически и постоянно в наличии физраствора нет.

Орловская область также показала неутешительные итоги рейда – в наличии натрия хлорид имеется только в одной муниципальной аптеке, и в наличии есть только два флакона. В Мурманской области в различных аптечных сетях препарат имеется в той или иной форме, но фармацевты подтверждают перебои с поставками.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Республике Саха (Якутия) – физраствор присутствует в различных видах, цена в аптеках разных сетей отличается незначительно. В Кировской области также препарат удалось легко найти в аптеках, по сообщения представителей Народного фронта из региона, проблема наблюдалась месяц назад, но сегодня недостатка нет.

В Республике Калмыкия также в наличии удалось обнаружить всего 5 флаконов по 400 мл в одной из аптек. Во всех других пунктах его не оказалось. Фармацевты не смогли назвать предполагаемые сроки поставки физраствора – на складах поставщиков его нет. В Хабаровском крае отметили, что недостаток в препарате в самом востребованном объеме (400 мл) наблюдается уже около месяца.

«Провизоры и специалисты здравоохранения подтверждают, что проблема существует. Она вызвана тем, что рост цен давно был жёстко ограничен. Это хорошее решение, но у него есть обратная сторона: когда себестоимость превысила предельную отпускную цену, то производители просто перестали его отгружать. По некоторым данным, потребность россиян в физрастворе закрыта производством чуть более, чем на половину. Понятно, что запасы закончились, и надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора до момента пересмотра цен. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время», – пояснил руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

В России более 40 производителей физраствора, которые легко могут покрыть потребность в препарате. Однако цены жёстко регулируются, что, с одной стороны, позволило сохранить цены на одном уровне, но с другой – настал момент, когда цены необходимо пересмотреть. Некоторые эксперты считают, что больницам необходимо снова разрешить производить физраствор самостоятельно, чтобы сделать их независимыми от поставщиков.

Фото и видео: https://disk.yandex.ru/d/aCdCxfmBanYbZQ