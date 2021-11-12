Народный фронт проводит опрос граждан о получении ими лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

В соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (версия 13) в настоящее время выделяются несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.

При лёгком течении в зависимости от схем лечения применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетамол, умифеновир, будесонид (порошок для ингаляций дозированный, пульмикорд турбухалер порошок для ингаляций, симбикорт турбухалер порошок для ингаляций).

При среднетяжелом течении применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетамол, ривароксабан (ксарелто) или апиксабан (эликвис) или дабигатрана этексилат (прадакса).

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