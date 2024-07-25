Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 17:30
Народный фронт проводит опрос граждан в сфере развития потребительского кредитования в России
В настоящее время эта тема стала актуальной, поскольку потребительское кредитование является популярным банковским продуктом среди населения России, но в тоже время имеет как преимущества, так и недостатки.
Для выработки экспертных предложений и рекомендаций Народный фронт считает важным мнение жителей страны.
Собранная информация будет использоваться в обобщенном формате.
Цель мониторинга: собрать мнения граждан России относительно текущей ситуации в сфере потребительского кредитования в нашей стране, на основе которых будут формироваться рекомендации и предложения Народного фронта.
Ссылка на онлайн-анкету: https://nk.onf.ru/surveys/1195
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Последние комментарии
В. Северный
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Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
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Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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