Народный фронт проводит опрос граждан в сфере развития потребительского кредитования в России

В настоящее время эта тема стала актуальной, поскольку потребительское кредитование является популярным банковским продуктом среди населения России, но в тоже время имеет как преимущества, так и недостатки.

Для выработки экспертных предложений и рекомендаций Народный фронт считает важным мнение жителей страны.

Собранная информация будет использоваться в обобщенном формате.

Цель мониторинга: собрать мнения граждан России относительно текущей ситуации в сфере потребительского кредитования в нашей стране, на основе которых будут формироваться рекомендации и предложения Народного фронта.

Ссылка на онлайн-анкету: https://nk.onf.ru/surveys/1195