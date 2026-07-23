Народный фронт проводит опрос медицинских работников по вопросам условий труда и удовлетворенности профессиональной деятельностью

В рамках ежегодного комплексного исследования сферы здравоохранения Народный фронт проводит опрос медицинских работников. Цель опроса — оценить условия труда и уровень удовлетворённости профессиональной деятельностью.

Мы просим дать объективную оценку ситуации в вашем медицинском учреждении. Ваши ответы помогут выявить существующие проблемы и разработать конкретные рекомендации по их решению. Опрос является анонимным, все полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде для формирования статистической отчётности.

Результаты исследования войдут в аналитический отчёт, который будет направлен в государственные органы для принятия управленческих решений.

«Уважаемые медицинские работники! Вы специалисты, от которых зависит жизнь и здоровье пациентов, поэтому особенно важно, чтобы у вас были достойные условия труда, комфорт на рабочем месте, доступ ко всем необходимым медицинским технологиям. Помогите нам понять реальную ситуацию: что устраивает, а что мешает.

Расскажите в новом опросе Народного фронта – это займёт несколько минут: vk.cc/cZLgMh

Ваши ответы помогут улучшить условия труда и качество медицинской помощи».

На МАКСимальной связи тут: vk.cc/cONGsJ