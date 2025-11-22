Народный фронт проводит опрос о реализации в 2025 году национальных проектов и изменениях в основных сферах жизни россиян

Общественное движение «Народный фронт» приглашает граждан принять участие в опросе о реализации в 2025 году национальных проектов и изменениях в основных сферах жизни людей.

Нацпроекты, определённые Президентом РФ, обеспечивают развитие страны по ключевым направлениям медицины, образования, демографии, экологии и другим. Их главная цель – улучшение качества жизни каждого. А рассказать о результатах реализации национальных проектов могут только сами россияне, которые ежедневно оценивают конкретные изменения в разных сферах жизни.

Результаты в обобщенном и обезличенном виде будут проанализированы и лягут в основу экспертных предложений. Участие в опросе конфиденциально и анонимно, поэтому участники опроса могут свободно делиться своим мнением и оценками.

Прохождение опроса займет не более 10 минут. Ваши ответы помогут сформировать объективную картину и повысить эффективность реализации национальных проектов. Собранные данные лягут в основу доклада Президенту России.

Опрос доступен до 30 ноября по ссылке: nk.onf.ru/surveys/NP