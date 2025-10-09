Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспорта

Уважаемые пассажиры! Следующая остановка «Опрос Народного фронта», посвящённый общественному транспорту.

Переходите по ссылке: vk.cc/cQakWp. И оставляйте своё мнение до 24 октября. Расскажите о состоянии автобусов, трамваев и троллейбусов в вашем городе, а также о том, как улучшить систему маршрутов и сделать поездки комфортнее для всех нас.

Ваши замечания и предложения будут услышаны на самом высоком уровне – все итоги Народный фронт доложит Президенту России Владимиру Путину.