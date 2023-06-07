Народный фронт в Мурманской области добивается пересмотра последовательности работ при капитальном ремонте МКД

Представители президентского движения обратились в прокуратуру региона с просьбой провести проверку качества капитального ремонта дома № 9 по ул. Николаева в Мурманске. О том, что кирпичное трехэтажное здание, построенное в 1960 году, в последнее время медленно, но верно рушится, общественникам рассказал председатель МКД.

Предыдущий капремонт дома проводился меньше четырех лет назад, но, несмотря на это, фасад вновь покрылся огромными трещинами. Последствия разрушений видны и в квартирах. Собственники видят причину в старых коммуникациях и необходимости укрепления фундамента в кратчайшие сроки. С соответствующей инициативой они обратились в региональный Фонд капитального ремонта и профильное министерство, заодно попросили включить здание в краткосрочную программу на укрепление фундамента и замену коммуникаций, но получили отказ.

Проведенная независимая экспертиза показала: фундамент жилого дома, отмостка, внутридомовые инженерные сети работоспособны лишь частично, износ фундамента дома и отмостки составляет 60%, сетей холодного и горячего водоснабжения – 65%, системы отопления – 65%.

«Собственники уверены: пока фундамент продолжает рушиться, дом так и будет проседать, и ремонтировать фасад бессмысленно. Зачем тратить деньги на то, что в итоге все равно придется переделывать? Чтобы привлечь внимание к планированию работ при проведении капитальных ремонтов жилых домов, активные жильцы дома №9 по ул. Николаева выступили с предложением организовать круглый стол с участием всех заинтересованных сторон», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Артем Ермоленко.

Представители Народного фронта продолжают держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.