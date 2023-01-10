Народный фронт в Мурманской области добивается ужесточения контроля за управляющими организациями

Очередной жертвой бездействия коммунальных служб стала мурманская семья, проживающая в доме №52 по ул. Полярные Зори. Пятничный день в муниципальной квартире был испорчен прорывом канализационной трубы. Утратив надежду получить помощь от обслуживающей дом организации, жильцы обратились в Народный фронт.

Представители президентского движения помогли решить проблему – тем же вечером протечку устранили, вот только для этого пришлось потратить на элементарный обзвон полтора часа. Разобраться в причинах неудобств действующей системы «фронтовики» попросили Министерство государственного жилищного и строительного надзора региона.

«Мы позвонили в семь различных инстанций, в частности, в Единую дежурно-диспетчерскую службу 051, в администрацию Мурманска, старшему дежурному по городу, в ГОУП «Мурманскводоканал». Нас либо просили перезвонить по другому номеру, либо говорили, что о происшествии знают, и заявка уже передана в УК «Комфорт, где устранять проблему явно не топились. Дозвониться туда мы не смогли», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Получается, случись коммунальная беда, реально помочь человеку никто кроме управляющей организации не может. А если впереди выходные, то придётся подождать в лучшем случае до понедельника. В настоящее время дом №52 по ул. Полярные Зори признан аварийным, но в нём по-прежнему живут люди, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Представители Народного фронта просят профильное министерство принять меры по недопущению подобных случаев впредь и будут держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.