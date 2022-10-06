Народный фронт в Мурманской области обратился в прокуратуру с просьбой проверить правомерность окраски ограждений и их последующего демонтажа

Представители президентского движения обратили внимание надзорного ведомства на состояние автомобильной дороги и тротуаров по ул. Капитана Буркова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича в Мурманске. Поводом для проверки стала странная, по мнению активистов, логика установки и окраски металлических пешеходных ограждений.

Ремонт этого участка дороги был выполнен в рамках национального проекта «БКАД» в 2021 г. Цена вопроса – 162,4 млн рублей. Договор, в частности, предусматривал восстановление заборов и частичную их замену.

В мае 2022 года был заключен ещё один контракт на сумму 1,7 млн рублей между ММБУ «УДХ» и ООО «СТАБГРУПП» на выполнение работ покраске пешеходных ограждении в Октябрьском округе г. Мурманска, в том числе и на ул. Капитана Буркова и ул. Карла Маркса. А спустя всего несколько месяцев все пешеходные ограждения на этом участке неожиданно демонтировали.

«Мы обратились в администрацию города с просьбой прояснить ситуацию с заборами, на что нам ответили, что изменились ГОСТы. Но во всех контрактах прописаны ГОСТы Р 58350-2019, 33128-2014 в новой редакции от 2019 г., в которых говорится о наличии дорожных ограждений, и по настоящее время ГОСТы не изменились», - отметил член регионального штаба Народного фронта Роман Пономарев.

Кроме того, возникает вопрос, зачем демонтировали ограждения вблизи Прогимназии № 40, ведь это создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

«Мы уверены, что проведенная надзорным ведомством проверка определит законность и целесообразность процесса восстановления и последующего сноса пешеходных ограждений», - резюмировал Пономарев.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.