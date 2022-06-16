Народный фронт в Мурманской области организовал сбор и доставку крупной партии книг для детей Донбасса

«Война и мир», «Повесть о настоящем человеке», «А зори здесь тихие», «Тихий Дон», «Дубровский», «Слово о полку Игореве» - всего 92 наименования художественной литературы собрали представители президентского движения совместно с филиалом Нахимовского военно-морского училища в Мурманске для детей Донбасса. Почти 500 новеньких книг общим весом более 250 кг были упакованы в 19 коробок и отправлены в Ростов-на-Дону. Оттуда ценный груз поедет уже непосредственно к юным хозяевам.

«За сохранностью книг я намерен проследить лично, встретив их в Ростове-на-Дону. Приобрести литературу помогли и другие люди, пожелавшие остаться неизвестными. И я обязан убедиться в том, что ее доставят до адресата. Наша проза учит любви к Родине, любви друг к другу, к жизни, к природе, ко всему. А это никогда не потеряет актуальности», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Это уже не первая партия важного груза, отправленная в Донбасс региональным отделением Народного фронта. В конце мая общественники собрали для детей скакалки, футбольные и баскетбольные мячи, наборы для бадминтона, другой спортивный инвентарь и настольные игры общим объемом более 100 единиц. Приобрести все это помогли в региональном министерстве спорта и подведомственных ему учреждениях. На сегодняшний день груз уже находится в Ростове-на-Дону и со дня на день будет отправлен в пункт назначения.

Фото предоставлено штабом Народного фронта в Мурманской области.