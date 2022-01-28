Народный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения

Представители Народного фронта передали в УФАС по Мурманской области результаты мониторинга цен на ПЦР-тесты в регионе. В административном центре стоимость варьировалась от 1250 рублей до 2360 рублей, а, например, в Кандалакше она составила 2150 рублей, да и то по акции (обычно 2950 рублей) При этом не все оказывающие услугу учреждения готовы были провести исследование день в день, предлагали приобрести самотест.

Накануне предложение снизить цену на ПЦР-тестирование озвучил на совещании с президентом руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он отметил, что рост заболеваемости, связанный с распространением штамма омикрон, может привести к увеличению спроса на тестирование и, соответственно, попыткам взвинтить цены.

«В период пандемии COVID и повышенной нагрузки на государственную систему здравоохранения чувствительным вопросом является стоимость ПЦР-тестов. Эти исследования позволяют сохранять социальную активность населения при соблюдении противоэпидемических ограничений. При этом возмутительно желание получить максимальную прибыль из крайне востребованного на данный момент исследования. Положительный опыт Мурманской области выделения бюджетных средств на ПЦР-тестирование спортсменов позволяет сохранить возможность заниматься спортом и соревноваться, но не может покрыть весь объём существующей социальной потребности. Спекулировать на здоровье нельзя! Если такое происходит, мы обязаны обратить на это внимание соответствующих надзорных структур», - отметил член регионального штаба Народного фронта Эдуард Гончаров.

В Мурманской области по состоянию на день 27 января 2022 г. общее количество подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составило 96156 человек. Число заболевших выросло на 435 человек.

«В Мурманской области до 24 февраля действует постановление, согласно которому граждане старше 60 лет могут выходить на работу только при предъявлении сертификатов или ПЦР-тестов. К тому же, накануне Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для крупных компаний по тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. На предприятиях, где работает до 500 человек, тестирование проводится дважды в неделю, свыше 500 – раз в неделю, а там, где более 1000 – минимум раз в две недели. Важно, что ПЦР-тесты при этом должны проходить все, включая переболевших и вакцинированных от коронавируса. Также обязательно должны пройти тестирование те, кто вернулся из отпуска, командировки или с больничного. Конечно, при таких требованиях встаёт вопрос увеличения тестирования и повышенного спроса на него, и как следствие – риск подорожания. Напомню также, что правительство РФ поручило ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус и предоставить результаты проверки до 1 февраля. Уверена, что они должны показать, есть ли злоупотребление и нарушение антимонопольного законодательства. В этом случае ФАС предпишет устранить признаки нарушений или их последствия. ФАС также может обязать лаборатории уведомлять о повышении цен. Ещё одной мерой профилактики завышенной цены может стать распространение на ПЦР-тесты практики выдачи ФАС компаниям предупреждений о необходимости снижения цен на социально значимые товары», - рассказала член регионального штаба Народного фронта, депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко.