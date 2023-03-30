Народный фронт в Мурманской области разбирается в ситуации с брошенной на улице камерой для хранения тел умерших в с. Краснощелье

Представители президентского движения попросили прокуратуру и Министерство здравоохранения Мурманской области провести проверку по факту нарушения условий хранения холодильной камеры для тел умерших в с. Краснощелье Ловозерского района. Поводом для этого стали жалобы жителей населённого пункта.

По их словам, конструкцию должны были установить в комплексе с недавно построенным ФАПом. В итоге пункт открыли 10 сентября 2021 г., а камеру привезли лишь в начале марта 2023 г. Привезли и оставили под открытым небом без защиты от ветра и снега, где она и находится по сей день.

В Народном фронте изучили контракт на строительство ФАПа, заключенный между ГОКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ВИРА», информации о холодильной камере в нём нет. Между тем, стоимость такой конструкции составляет несколько сотен тысяч рублей.

«Наверняка и привезти её было непросто и недешево: расстояние между Мурманском и Краснощельем превышает 240 километров, а попасть туда можно только по воздуху. Кроме того, заявители уверяют, что в настоящее время транспортировка тел умерших для проведения экспертизы осуществляется в вертолётах вместе с другими пассажирами, чего как минимум из этических соображений быть не должно. Проблема хранения стоит остро, и подключение холодильной камеры действительно необходимо», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Жильцы села рассказали, что обращались и в компании, специализирующиеся на работе с такими камерами, с просьбой рассказать об условиях их хранения. Там пояснили: ещё несколько дней на улице, и конструкция может стать непригодной для дальнейшей эксплуатации.

«В связи с этими доводами, мы попросили прокуратуру провести проверку, а профильное министерство – дать пояснения по действующей организации транспортировки тел умерших из с. Краснощелья, уточнить сроки установки и ввода в эксплуатацию холодильной камеры», - добавил Шишко.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.