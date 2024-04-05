Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 09:30
Народный фронт в Мурманской области: защитники Белгорода - Мурманская область с вами!
Сейчас поддержка особенно нужна военнослужащим.
Жители Белгородской области на протяжении длительного времени подвергаются атаками ВСУ, например, за март было совершено более 2000 вражеских атак.
ВСУ выпустили более 600 беспилотников по жилым домам и объектам инфраструктуры. Наши ребята смело отражают атаки врага, которые направлены на жилые дома и мирных граждан.
Сейчас поддержка особенно нужна военнослужащим.
Как можно помочь бойцам? Прежде всего, поддержать финансово сбор «Защитникам Белгорода»: https://2vdp.ru/FVXgy
Собранные средства пойдут на закупку необходимого снаряжения и специального оборудования для бойцов на передовой.
Давайте поможем защитникам рубежей нашей Родины!
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