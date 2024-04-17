Народный фронт встал на защиту жильцов дома на проспекте Героев-североморцев, вынужденных делить квартиры с грызунами и задыхаться от текущей канализации

На «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным обратились жильцы дома № 61/21 по проспекту Героев-североморцев Мурманска. По их словам, управляющая компания буквально законсервировала один из подъездов на 20 квартир.

Разбитые окна «специалисты» заложили кирпичами, дыры заткнули тряпками и зацементировали. Теперь единственный источник свежего воздуха – входная дверь, почти круглогодично открытая из-за канализационных стоков, затопивших подвал.

С запахом и влажностью люди борются уже десять лет, но многочисленные обращения во все инстанции ни к чему не привели. Когда-то заселившие подвал мыши перебрались в квартиры: жильцы с иронией делятся фотографиями и видео с хвостатыми соседями. Прохудившаяся с годами кровля по весне снова дала течь: собственники помещений на верхнем этаже вынуждены ремонтировать её локально за свой счёт. А зловонные испарения заставляют бежать проветривать подъезд даже посреди ночи.

«Мы обратились в Министерство государственного жилищного и строительного надзора с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию: в подъезде необходимо заменить окна, провести дератизацию и решить проблему с канализационными подтоплениями. Жить в нынешних реалиях просто невозможно», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.