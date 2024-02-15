Народный фронт встал на защиту жителей микрорайона Жилстрой, борющихся со строительством автомастерской под окнами детского сада.

На «прямую линию» с Владимиром Путиным обратились жители домов на улицах Мурманска: Фрунзе, Горького, Генералова, Советской и Колхозной. Люди обеспокоены стройкой автомастерской рядом с садом №13, который посещают более 100 детей.

Когда-то здесь был двухэтажный жилой дом, потом административное здание. Свыше 10 лет после пожара участок с остатками фундамента пустовал, а этой зимой снова закипела работа.

Возмущенные родители обратились в администрацию, там объяснили: весной состоялись общественные обсуждения, замечаний по проекту не было. Вот только люди об этом даже не знали. Малярно-жестяных работ здесь якобы не будет. Химического воздействия тоже. Разрешение на строительство выдано, всё в пределах закона и безопасности.

«На встречу с нами пришло несколько десятков человек. Люди собирали подписи против трехэтажной мастерской, ведь от неё до сада – чуть более десяти метров. Для организации проезда к объекту снесли часть заборов и тротуара, которого жители добивались 10 лет. А ведь через дорогу строится новая школа на 500 мест, но и это, видимо, не аргумент. Мы передали обращение в Роспотребнадзор и следственные органы с просьбой провести комплексную проверку строительства объекта с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе, с учётом санитарно-гигиенических требований к организации работы в автосервисах на этапе проектировки. Продолжаем держать вопрос на контроле», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта в Мурманской области.