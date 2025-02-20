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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 14:00

Народный фронт «выписал лекарство» всероссийскому проекту диспансеризации детей и взрослых

Михаил Кузнецов доложил Президенту России, с какими проблемами сталкиваются россияне при прохождении диспансеризации.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил с докладом о результатах проведенных движением исследований.

«Под руководством Леонида Михайловича Рошаля Народный фронт собирает обратную связь от граждан по качеству оказания медицинской помощи. В процессе подготовки к сегодняшнему совещанию мы совместно со «Сбером» проанализировали 2 тысячи обращений на «прямую линию» по теме диспансеризации, а также провели опрос 26 тысяч пациентов государственных поликлиник», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Первая выявленная проблема – отсутствие во многих поликлиниках возможности пройти диспансеризацию хотя бы за 2 дня. Притом, что трудовым законодательством предусмотрен один оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации, за исключением работающих пенсионеров. 14,4% граждан не проходят диспансеризацию и профосмотры, так как на них придется потратить несколько дней.

Другая проблема – жалобы на формальный характер диспансеризации. Это самое многочисленное обращение по диспансеризации в рамках «прямой линии-2024» (700 обращений) и опросов Народного фронта (1800 жалоб). Основания критики со стороны населения – невнимание к жалобам пациентов, отсутствие возможности провести расширенный анализ крови и особенно онкомаркеров, сделать УЗИ органов при наличии показаний; в ряде случаев – невозможность прохождения и положенных в рамках диспансеризации исследований (ЭКГ, флюорография и другие).

«В настоящее время 13,6% граждан не проходят диспансеризацию и плановые осмотры, так как они, по их мнению, не включают необходимых исследований/врачей. То есть здесь можно поработать с глубиной диспансеризации, предлагаем предусмотреть возможность корректировки состава исследований с учетом особенностей здоровья человека. Это тоже подтолкнет часть наших людей к тому, чтобы пройти её», – отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Недостаточная обратная связь от медучреждений (врачей) по итогам диспансеризации. Распространены жалобы, когда граждане проходят осмотры, но им не сообщают результаты анализов и не дают рекомендаций. Часть граждан воспринимают диспансеризацию как логически незаконченную медицинскую процедуру. Важно предусмотреть возможность обратной связи без повторной явки к врачу в будний день. В некоторых регионах такая практика реализована – обратная связь от терапевта приходит в личный медицинский кабинет. Реализация такого подхода на госуслугах снимет часть жалоб.

Недостаточная вовлеченность работодателей в процессы диспансеризации населения. Согласно опросам Народного фронта, 25% граждан не получают от работодателя выходной день для прохождения диспансеризации. Ещё около 35% населения, проходящие диспансеризацию, вообще не обращается к руководству за предоставлением выходного дня, потому что понимают, что не дадут. Предлагаем подумать как над стимулирующими мерами для работодателей, так и над дисциплиной соблюдения трудового законодательства.

«Другая проблема – приписки в объемах прохождения диспансеризации. Плановые показатели, которые доводятся до врачей невозможно выполнить усилиями Минздрава. Я не буду называть цифры, потому что они носят экспертный характер и разнятся от региона к региону. Но факт наличия проблемы подтверждают все: и вертикаль здравоохранения, и врачи, и пациенты. Получается, что мы подталкиваем врачей к нарушению законодательства, потому что они сдают данные формально по человеку, который не пришел и учреждениям перечисляются средства. При этом мы вызываем изумление у граждан, которые узнают о прохождении мнимой диспансеризации на госуслугах», – отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Народный фронт предлагает реализовать на портале «Госуслуги» цифровой механизм уведомления граждан и оценки эффективности прохождения диспансеризации. Представители движения готовы через полгода провести ещё один замер, и в случае, если тенденция не изменится, направить информацию в надзорные органы.

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