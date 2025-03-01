Народный фронт выступил с инициативой проведения опроса среди граждан с целью выявления проблем, связанных с телефонным мошенничеством

Цель анкетирования — определить масштабы распространения телефонного мошенничества, проанализировать наиболее распространённые схемы обмана, выявить группы риска среди населения и разработать рекомендации по повышению финансовой грамотности граждан.

В ходе опроса респонденты смогут предоставить информацию о:

• фактах получения подозрительных звонков и сообщений; схемах

мошенничества, с которыми они столкнулись;

• суммах причинённого ущерба; каналах получения информации о

мошеннических действиях;

• эффективности существующих мер защиты от мошенничества; предложениях по совершенствованию системы противодействия телефонному мошенничеству.

Полученные данные будут использованы для формирования рекомендаций органам власти и разработки дополнительных мер по защите граждан от телефонных мошенников.

Ссылка на опрос: https://nk.onf.ru/surveys/phone_scammers

А в это время эксперты ГК «Солар» обнаружили критические уязвимости в каждом втором банковском приложении. В регуляторной среде наблюдается явная тенденция к ужесточению требований в области защиты финансовых операций и персональных данных, заметил в беседе с «Известиями» управляющий практикой информационной безопасности «RAMAX Group» Алексей Колодка.

«Регулятор активно продвигает законодательные инициативы, направленные на расширение ответственности как банковских организаций, так и операторов связи за последствия киберпреступлений. Операторы сотовой связи вынуждены внедрять передовые технологии на базе искусственного интеллекта для выявления потенциально мошеннических звонков, — сказал он. — Это связано с новыми требованиями, согласно которым операторы могут нести финансовую ответственность за убытки клиентов, возникшие в результате телефонного мошенничества».

Банковский сектор, по его словам, также сталкивается с повышенными требованиями к системам контроля и предотвращения мошенничества. В частности, вводятся строгие процедуры при осуществлении крупных денежных операций. Банки обязаны проводить дополнительную верификацию клиентов перед выдачей значительных сумм наличных средств, чтобы избежать риска перевода денег злоумышленникам. В случае последующего обнаружения факта мошенничества банк может быть привлечен к компенсации ущерба клиенту.

«Чтобы защититься от мошенников, необходимо включить двухфакторную аутентификацию во всех критически важных сервисах, особенно в интернет-банкинге. Пользоваться антивирусом и определителем номеров от операторов связи или банков. Блокировать незнакомые входящие номера», - напомнил эксперт.

Есть и другие меры предосторожности. В частности, директор по развитию направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Максим Большаков в беседе с изданием посоветовал избегать общественных сетей Wi-Fi и подключаться к банковским приложениям только через защищенные сети. Кроме того, в целях безопасности эксперт рекомендует отключить автоматическое заполнение паролей в браузерах и приложениях.