Народный фронт выяснит, как изменилась ситуация с телефонным мошенничеством за последний год, и доложит Президенту России

«Здравствуйте! Вам звонят из службы безопасности банка, срочно переведите деньги на безопасный…».

Народный фронт запускает новый опрос, в котором выяснит, как изменилась ситуация с телефонным мошенничеством за последний год.

Поделитесь своим мнением о происходящем и предложениями по улучшению обстановки.

Опрос займёт 5-10 минут. Пройти его можно до 30 июня.

ССЫЛКА ЗДЕСЬ: 2nf.ru/jnd96

Результаты Народный фронт доложит Президенту РФ.

Фото: https://vk.com/nf_murmansk51?z=photo-69761571_457248960%2F5a3cb6f8b974687664