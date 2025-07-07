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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 16:00

Народный фронт выявил недостатки в информировании населения о налоговом вычете за занятия спортом и выполнение норм ГТО

Народный фронт в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина отправил доклад председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Министерство спорта. В нём отмечается, что в части получения налоговых вычетов – за занятия спортом и за сдачу норм ГТО регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу.

Согласно данным совместного опроса Народного фронта и ВЦИОМ (телефонный опрос, 1600 респондентов, опрос проведен 13 марта 2025 г.), только 33% жителей РФ знают о возможности социального вычета за занятия спортом, а о вычете за диспансеризацию и сдачу ГТО – всего 19%. В связи с этим эксперты подготовили рекомендации проведения информационно-разъяснительной работы, которые включают в себя информационные рассылки организациям, работающим в сфере физкультуры и спорта, размещение плакатов и брошюр в спортклубах, школах, университетах и на спортивных площадках, а также распространение информации через блогеров.

«Мы подготовили рекомендации для обсуждения предложений с местными органами власти. Они включают в себя разработку агитационных и методических материалов как для жителей, так и для организаций в сфере спорта, чтобы они участвовали в программе и информировали своих клиентов. Интернет – не единственный способ, чтобы донести информацию. У нас есть разные категории граждан, которые занимаются спортом, они могут и не быть регулярными пользователями сети «Интернет». Поэтому мы предложили размещать информационные плакаты на спортивных объектах, площадках сдачи ГТО, в МФЦ и других общественных пространствах», – сказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Молоствова.

Народный фронт проведёт обсуждения с органами исполнительной власти регионов с участием представителей региональных управлений Федеральной налоговой службы, представителей спортивных сообществ и экспертов в области физической культуры.

«Тренировки являются неотъемлемой частью жизни многих людей, возможность компенсировать затраты могут сделать спорт более доступным», – рассказала чемпионка по боксу ПФО в 2019 году Полина Бармина, из Кировской области.

Напомним, с 1 января 2022 года по поручению Президента РФ установлен налоговый вычет для граждан за занятия спортом, а с 1 января 2025 года за сдачу ГТО при условии прохождения диспансеризации. Однако для этого они должны получать соответствующие услуги только от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые включены в специальный перечень Минспорта РФ.

В перечень на 2025 год пока вошли только 4517 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут бизнес в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности, например фитнес-клубы, спортивные секции, боксерские залы. Полный список организаций доступен на официальном сайте ведомства.

 

 

Фото (Народный фронт):  https://disk.yandex.ru/d/BeDlzuMxnU5AWg

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