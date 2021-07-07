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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.21 14:00

Народный фронт запускает «горячую линию» по вакцинации

Ключевой темой «Прямой линии» с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным стала необходимость всеобщей вакцинации россиян от коронавируса. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную «горячую линию» 8 800-200-34-11, чтобы прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации. Номер уже хорошо известен по всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В России созданы условия для вакцинирования всех желающих защитить своё здоровье. Однако, несмотря на наличие в свободном бесплатном доступе нескольких вакцин, многие не торопятся вакцинироваться. Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество фейков в сети и банальная нехватка достоверной информации.

Для людей, которые понимают необходимость вакцинации, но пока сомневаются и откладывают её, Народный фронт как раз и запускает «горячую линию», которая ответит гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые вопросы в сети. Их отобрали эксперты Народного фронта и попросили прокомментировать лучших врачей России.

Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для «горячей линии» Народного фронта, есть всемирно известные врачи: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук, ведущая программы «Здоровье» и «Жить здорово» на «Первом канале» Елена Малышева. Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в соцсети «Инстаграм».

«Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. Сегодня идёт речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны, которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию. Звоните и получайте ответы от квалифицированных специалистов системы здравоохранения», – обратился к тем, кто еще не прошел вакцинацию, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Также информация, подготовленная Народным фронтом  совместно с врачами, размещена на сайте https://stopcovid.onf.ru/

Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию по разоблачению мифов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Социальная реклама транслируется на крупнейших в стране экранах медиахолдинга «MAER».

По мнению специалистов медиахолдинга «MAER», на долю увидевших сообщение придётся около 19% населения страны. Итоговый охват превысит 25 млн человек с частотой – 13 показов на каждого зрителя.

«Федеральная информационная кампания о важности вакцинации сегодня особенно нужна. Абсолютно каждому стоит задуматься о том, как спасти не только себя и близких, но и всей страной побороть вирус. Рекламная кампания является полностью некоммерческой, размещается бесплатно и поддержана нашим медиа-партнёром — «MAER». Медиахолдинг, как всегда, сразу откликнулся на просьбу поддержать нас в борьбе за здоровье и безопасность граждан страны и выделил эфир под социальный проект», – отметил заместитель руководителя Народного фронта по региональной работе Артем Бичаев.

По словам CEO медиахолдинга «MAER» Константина Майора, тема вакцинации всё ещё остаётся личным выбором каждого, но для благополучия каждого гражданина в отдельности и всей страны в целом необходимо полное понимание населением текущей ситуации с распространением пандемии.

«Мы подключили наши активы к проведению данной информационной кампании, потому что убеждены: не бояться, а задавать вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции, получать на них ответы от профессиональных врачей – вот что приведёт каждого к собственному верному выбору дальнейшего пути в борьбе с пандемией. Наша задача как медийного бизнеса заключается в социально ответственном подходе к масштабному распространению информации о проекте «стопкоронавирус.рф» и его возможностях. Мы ожидаем, что в течение месяца практически каждый пятый россиянин увидит сообщение с телефоном и интернет-порталом проекта и будет знать, куда ему можно обратиться со всеми имеющимися вопросами», — отметил Майор.

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