Народный фронт запускает опрос о том, какой россияне видят идеальную семью

В преддверии Международного дня защиты детей Народный фронт проводит опрос молодёжи о том, какой они видят идеальную семью, что ими движет при её создании. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/DETI.

В рамках опроса Вы можете рассказать о своём отношении к семье, браку и рождению детей, оценить факторы, влияющие на решение о родительстве, а также поделиться личным опытом и взглядами на семейную жизнь.

В ходе исследования будут затронуты вопросы желаемого количества детей, оптимального возраста для рождения первого ребёнка, готовности к родительству и обстоятельств, влияющих на решение о рождении детей.

Также опрос касается роли супруга(и), поддержки со стороны старшего поколения, жизненных условий, финансовой стабильности и мер государственной поддержки семей с детьми. Отдельное внимание уделяется восприятию многодетности, роли семьи и детей в жизни человека, а также опыту взаимодействия с системой родовспоможения и социальной поддержки.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде.

Эксперт Народного фронта, председатель Общественной палаты Мурманской области, мама троих дочерей Наталья Рашева: «Идеальная семья – какая она? На этот вопрос, пожалуй, каждый ответит по-своему. Лично для меня, как для мамы троих дочерей, очевидно: идеальная семья невозможна без детей. Именно поэтому я считаю крайне важным пройти опрос, который Народный фронт запустил в преддверии Международного дня защиты детей. В рамках опроса вы можете рассказать о своём отношении к семье, браку и рождению детей, оценить факторы, влияющие на решение о родительстве, поделиться личным опытом и взглядами на семейную жизнь. В Мурманской области с 2019 года количество многодетных семей выросло на 44,5%. Всего в регионе создано 26 мер поддержки: от постановки на учёт по беременности до совершеннолетия ребенка. Не бойтесь принимать ответственных, но столь важных как для каждой семьи, так и для всей страны решений. Ведь её будущее – в наших детях».

