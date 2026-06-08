Народный фронт запустил всероссийский онлайн-опрос о национальных проектах

Народный фронт проводит масштабное социологическое исследование, которое позволит узнать у граждан, как реализация национальных проектов меняет их жизнь. В рамках опроса предлагается высказать мнение об основных изменениях в различных сферах жизни, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре.

Результаты лягут в основу докладов Президенту России и разработки экспертных предложений. Данные предыдущего опроса, который проводился Народным фронтом в ноябре 2025 года, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложил Владимиру Путину на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Благодаря тем исследованиям выявили, что наиболее заметные изменения граждане отмечали в благоустройстве городской среды, качестве дорог и поддержке семей.

Участие в опросе анонимное, и пройти его может каждый совершеннолетний житель РФ. Это займёт не более 10 минут, но станет основой для значительных преобразований в родном городе и стране! Опрос доступен по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/NP2026