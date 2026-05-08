Народный проект «Сила Севера – в людях!»: утверждена новая номинация для защитников Арктики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось заседание организационного комитета регионального онлайн-конкурса «Сила Севера – в людях!», который проходит на портале «Наш Север». Главным итогом встречи стало расширение перечня номинаций: в конкурс добавлена специальная категория «Защитник Севера» для военнослужащих, обеспечивающих безопасность арктического региона. Заседание прошло в смешанном формате под председательством главы Общественной палаты Мурманской области Натальи Рашевой. В работе приняли участие члены Оргкомитета, представители министерства внутренней политики, Фонда «Арктическая перспектива», а также специальный гость – депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Инициатива дополнить конкурс номинацией для военнослужащих была единогласно одобрена членами оргкомитета. На статус «Защитника Севера» могут претендовать военнослужащие Вооружённых Сил РФ, Росгвардии, МЧС, пограничных и иных федеральных органов исполнительной власти, проходящие службу на территории Мурманской области и внесшие значимый вклад в обеспечение региональной безопасности, военно-шефскую и волонтёрскую деятельность, патриотическое воспитание, адаптацию и поддержку участников СВО, а также развитие гражданской солидарности в условиях Заполярья.

Приветствуя участников заседания, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко напомнила, что идея конкурса родилась на форуме сторонников партии и была поддержана секретарем Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором Андреем Чибисом.

«На форуме сторонников «Единой России» я предложила реализовывать в Мурманской области проект «Сила Севера в людях!». Губернатор Андрей Чибис эту инициативу поддержал. Сегодня мы предлагаем рассмотреть ещё одну важную номинацию – для военнослужащих. Учитывая особенности нашего региона и дислокацию Северного флота, будет правильно, когда отдельной строкой, отражающей силу этих людей, они будут отмечены в проекте», – сказала Татьяна Кусайко.

Председатель оргкомитета Наталья Рашева внесла предложение на рассмотрение.

«Сегодня мы решили внести изменения в положение о конкурсе, чтобы дополнительно поддержать наших защитников. Новая номинация – «Защитники Севера» – вводится сегодня как раз для того, чтобы мы тоже могли рассказать о них: о том, какие они, кто они», – отметила Наталья Рашева.

Также в ходе заседания члены оргкомитета заслушали доклад о ходе проведения конкурса. За период с 22 апреля по 7 мая на портале «Наш Север» подано 89 анкет предлагаемых к выдвижению номинантов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, приём заявок на участие продлится до 30 июня, далее пройдет народное голосование. Северян приглашают рассказать о своих земляках – людях разных профессий и судеб, о тех, кто вносит вклад в развитие Мурманской области.

