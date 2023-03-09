«Народов много – страна одна»: - приглашают на выставку

15 марта в 17.00 откроется выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея.

Среди больших и малых народов, населяющих Россию, особое место занимают те, кого в географии и этнографии называют «малочисленные (или малые) коренные народы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока».

Коренное население Крайнего Севера не просто приспособилось к условиям вечной мерзлоты, короткого полярного дня и долгой зимней ночи, но тундра и океан стали их домом, неотъемлемой частью их жизни. Они не мыслят себя вне природы, существуют в гармонии и полном согласии с ней.

Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России.

Как пишет vk.com/mokm51, в середине ХХ века художник-график Алексей Александрович Вахрамеев, находясь в экспедициях по изучению побережья Карского моря, был очарован красотой северной природы и образом жизни местного населения. В свободное от картографических зарисовок время он создавал серии работ, рассказывающих о повседневных занятиях охотников, звероводов. Работы выполнены в наивной технике, но проникнуты глубоким уважением и любовью к традициям Севера.

Графика А.А. Вахрамеева, открытки и линогравюры с изображениями национальных образов малочисленных народов Севера, предметы декоративно-прикладного искусства, представленные на выставке из коллекций двух музеев, подарят посетителям возможность окунуться в яркий, но труднодоступный мир Севера. Всего гости увидят более 75 экспонатов.

Выставка будет открыта до 15 мая.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457267607%2Falbum-91580302_00%2Frev