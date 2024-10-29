«Народов много — страна одна»: пора готовиться к акции «Большой этнографический диктант 2024»

В этом году принять участие в этнодиктанте можно будет с 1 по 8 ноября. Акция стартует в канун Дня народного Единства в онлайн- и офлайн-форматах. Традиционно вопросы диктанта будут доступны на трёх языках: русский, английский, испанский.

Как пишет vk.com/miretno_51, в эти дни миллионы людей разного возраста, образования, вероисповедания и гражданства проверят свои знания истории, культуры и традиций народов России. И вы можете быть в их числе.

Организатор акции Федеральное агентство по делам национальностей.

Надо отметить, что каждый год организаторы разыгрывают памятные подарки. Этот год не будет исключением. Счастливчиков будет пятеро и все они получат фирменные подарки от #БЭД2024: футболка, шоппер, кружка, картхолдер и стикерпак.

Участвуйте в розыгрыше, выполнив несколько простых условий:

1) Быть участником группы «Большой этнографический диктант — 2024» и подписчиком Телеграм-канала ФАДН - https://t.me/fadnrf.

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Результаты будут объявлены 20 октября. Победители будут выбраны случайным способом с помощью программы, генерирующей случайную последовательность чисел.

Фото: https://vk.com/miretno_51?z=photo-199638524_457239234%2Falbum-199638524_00%2Frev