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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 16:00

Народов много — страна одна! С 3 по 7 ноября состоится Большой этнографический диктант

Северян приглашают к участию в Большом этнографическом диктанте. Международную просветительскую акцию, которая позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, с 3 по 7 ноября проводит Федеральное агентство по делам национальностей.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Пройти диктант можно на официальном сайте акции. Задания будут оформлены в виде теста из 30 вопросов: 20 – общефедеральная часть, единая для всех участников, 10 – уникальная часть для каждого субъекта РФ и других стран. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы до 16 ноября.

Результаты Большого этнографического диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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